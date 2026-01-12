Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Bologna, occhi su Helland: i rossoblù pensano al difensore del Brann

Calciomercato

Non solo trattative per le uscite in casa rossoblù, che seguono diversi profili per la difesa. Uno dei nomi valutati è quello del centrale norvegese, 20 anni e 196 centimetri d'altezza che ha sfidato proprio il Bologna col Brann in Europa League. Un'alternativa è l'argentino Freytes del Fluminense

CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE

Il Bologna si muove anche in entrata. Non solo trattative in uscita (come nel caso di Fabbian) per i rossoblù, che sono al lavoro per un nuovo difensore. E uno dei profili valutati dal club è quello di Eivind Helland, centrale norvegese di 20 anni e alto 196 centimetri. Connazionale del bolognese Heggem e già esordiente in Nazionale, il difensore del Brann è stato studiato da vicino al Dall'Ara lo scorso 6 novembre nella sfida di Europa League terminata 0-0. Da tempo titolarissimo in squadra, Helland non è però l'unico nome considerato per la difesa: si parla anche di Juan Pablo Freytes, 26enne argentino per il quale il Bologna aveva già aperto un dialogo col Fluminense.

Approfondimento

Di Vaio: "Fabbian per noi rappresenta molto". Su Fazzini...

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Real Madrid-Xabi Alonso, separazione è ufficiale

real madrid

Ufficiale l'addio tra Xabi Alonso e il Real Madrid dopo appena pochi mesi. Al suo posto nominato...

Malen, principio di intesa tra Roma e Aston Villa

Calciomercato

I giallorossi hanno trovato un principio di intesa con l'Aston Villa per l'acquisto di Malen...

Inter, presentata la prima offerta per Mlacic

Calciomercato

Prima offerta dei nerazzurri per il classe 2007 dell'Hajduk Spalato: l'Inter sarebbe intenzionata...

Roma vicina a Robinio Vaz: affare da 25 milioni

Calciomercato

La Roma è vicina all’accordo per Robinio Vaz col Marsiglia: trattativa da 25 milioni bonus...

Calciomercato, news e trattative LIVE

live BLOG

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE