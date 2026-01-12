Non solo trattative per le uscite in casa rossoblù, che seguono diversi profili per la difesa. Uno dei nomi valutati è quello del centrale norvegese, 20 anni e 196 centimetri d'altezza che ha sfidato proprio il Bologna col Brann in Europa League. Un'alternativa è l'argentino Freytes del Fluminense

Il Bologna si muove anche in entrata. Non solo trattative in uscita (come nel caso di Fabbian) per i rossoblù, che sono al lavoro per un nuovo difensore. E uno dei profili valutati dal club è quello di Eivind Helland, centrale norvegese di 20 anni e alto 196 centimetri. Connazionale del bolognese Heggem e già esordiente in Nazionale, il difensore del Brann è stato studiato da vicino al Dall'Ara lo scorso 6 novembre nella sfida di Europa League terminata 0-0. Da tempo titolarissimo in squadra, Helland non è però l'unico nome considerato per la difesa: si parla anche di Juan Pablo Freytes, 26enne argentino per il quale il Bologna aveva già aperto un dialogo col Fluminense.