Dove vedere Hellas Verona-Bologna

I numeri di Hellas Verona e Bologna

Il Bologna ha vinto due delle ultime tre sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti nove gare contro gli scaligeri in Serie A (2V, 5N, 2P). Dopo il successo per 2-1 nel confrontro più recente il 9 marzo 2025, i rossoblù potrebbero vincere due partite di fila contro i veneti nel massimo campionato per la prima volta dalla stagione 2017/18. L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Bologna in campionato (2V, 3N), anche se ha perso la gara più recente al Bentegodi (1-2 lo scorso 9 marzo). L'Hellas Verona ha subito gol in tutte le ultime otto partite di campionato e non fa peggio da una serie di 15 tra settembre e dicembre 2024; i gialloblù, inoltre, non hanno segnato in tre delle ultime quattro: tante volte quante nelle precedenti 10. Il Bologna (tre pareggi e quattro sconfitte) non ha mai vinto nelle ultime sette partite di Serie A - non accadeva dal periodo tra aprile e maggio 2021. Anche contro il Como, il Bologna ha perso punti da situazione di vantaggio: sei degli otto punti persi dagli emiliani una volta avanti nel punteggio in questa Serie A riguardano gare giocate in trasferta; soltanto Genoa (13), Fiorentina (12) e Pisa (12) hanno fatto peggio fuori casa in questo campionato. L'Hellas Verona ha raccolto soltanto sei punti in casa in questo campionato (record negativo al pari del Pisa che ha giocato però una gara in più); soltanto una volta nella loro storia nel torneo i gialloblù non hanno conquistato più punti nelle prime 10 gare interne di un massimo campionato: quattro nel 2015/16, quando poi furono retrocessi. L'Hellas Verona è la squadra con cui Vincenzo Italiano ha sia collezionato più presenze che segnato più reti nella sua carriera da calciatore tra tutte le competizioni: 260 gare con gli scaligeri e 25 gol realizzati. Da allenatore è rimasto imbattuto in sette delle 10 sfide contro i veneti in Serie A (4V, 3N).