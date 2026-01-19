Dove vedere Cremonese-Hellas Verona

La partita Cremonese-Hellas Verona, valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 19 gennaio alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cremonese ed Hellas Verona

Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime sette sfide tra Cremonese e Hellas Verona in Serie A, grazie a un successo per parte e ben cinque pareggi, tra cui i due incroci più recenti tra le due formazioni. La Cremonese è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro l'Hellas Verona nei campionati professionistici (2V, 2N), con l'unico ko nel periodo arrivato il 20 febbraio 2011 in Serie C (1-2). L'Hellas Verona è imbattuto nell'era dei tre punti a vittoria contro la Cremonese in Serie A (1V, 2N). La Cremonese ha guadagnato due punti nelle ultime sei gare di campionato con un punteggio aggregato di 2-11; i grigiorossi potrebbero registrare sette partite di fila senza vittoria per la prima volta in questa stagione di Serie A (sei anche tra settembre e ottobre scorsi). La Cremonese ha vinto solo una delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (4N, 3P) - 2-0 contro il Lecce lo scorso 7 dicembre - dopo che aveva ottenuto due successi allo Zini di fila nel massimo campionato tra la fine della stagione 2022/23 e l'inizio di quella in corso. Il Verona ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque partite di Serie A (1N, 4P) e ha collezionato appena 13 punti in totale finora: nell'era dei tre punti a vittoria, questa è la quarta volta che l'Hellas raccoglie 13 o meno punti nelle prime 20 gare giocate di A e solo in un caso si è poi salvata a fine campionato (nel 2022/23) - retrocessione invece nel 2015/16 e nel 2017/18. Dopo il 2-2 contro il Napoli nella gara fuori casa più recente, l'Hellas Verona potrebbe pareggiare due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2024 (contro Cagliari e Atalanta in quel caso).