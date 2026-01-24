La partita Como-Torino valida per la 22^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 24 gennaio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Torino

Como e Torino hanno pareggiato nove delle 29 sfide in Serie A, completano il quadro 14 successi granata e sei vittorie dei lariani - solo contro la Juventus (10) i biancoblù hanno registrato più pareggi nel massimo campionato. Il Como ha vinto le ultime due sfide contro il Torino in campionato e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i granata in Serie A (due anche tra febbraio e settembre 1951). Il Como è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette gare casalinghe contro il Torino in Serie A (2V, 4N), l'unico successo dei granata al Sinigaglia nel periodo nel torneo risale all'11 giugno 1989 (3-2). Il Como ha guadagnato 37 punti in 21 partite in questo campionato; in caso di vittoria o pareggio i lariani stabiliranno il loro record di punti dopo 22 match in una singola stagione di Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre), superando i 37 del 1950/51. Dopo il pareggio contro il Bologna e la sconfitta contro il Milan, il Como potrebbe registrare una striscia di almeno tre match casalinghi consecutivi senza vittoria in Serie A solo per la seconda volta con Fàbregas allenatore - la prima era arrivata tra ottobre e novembre 2024 (quattro in quel caso). Il Torino arriva da tre sconfitte di fila in campionato e potrebbe perdere almeno quattro partite consecutive in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2020 (sei in quel caso). Il Torino ha guadagnato esattamente gli stessi punti in questo campionato rispetto alle prime 21 partite della Serie A 2024/25 (23 in entrambi); i granata hanno anche segnato lo stesso numero di gol (21) ma nel 2025/26 hanno subito ben otto gol in più (34 vs 26).