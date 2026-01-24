La partita tra Fiorentina e Cagliari della 22^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 gennaio alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Fiorentina-Cagliari valida per la 22^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 24 gennaio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Cagliari

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Cagliari in campionato (6V, 4N) - l'ultimo successo dei sardi contro i viola in Serie A risale al 10 novembre 2019 (5-2 all'Unipol Domus); tra le squadre attualmente in Serie A solo contro la Cremonese (13) la formazione viola ha una striscia aperta più lunga di match consecutivi senza sconfitta. Dopo l'1-1 del match d'andata alla prima giornata, Fiorentina e Cagliari potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2011/12. La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime cinque gare al Franchi contro il Cagliari in campionato. Dopo il successo contro il Bologna, la Fiorentina potrebbe vincere due partite di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A; l'ultima volta che ci è riuscita risale, infatti, alle ultime due giornate dello scorso campionato (contro Bologna e Udinese). Considerando le ultime sei giornate di Serie A, solo Juventus (13) e Como (12) hanno segnato più gol della Fiorentina (11) in campionato; per i viola tre successi, due pareggi e una sconfitta nel periodo. Dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus nel match più recente, il Cagliari potrebbe ottenere due successi consecutivi per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso settembre contro Parma e Lecce; i sardi potrebbero invece registrare due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal marzo-aprile scorso.