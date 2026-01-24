Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

È morto Nazzareno Canuti, aveva 70 anni. Vinse lo scudetto con l'Inter nel 1980

LUTTO

A 70 anni è scomparso l'ex difensore Nazzareno Canuti, soprannominato 'Nazza'. Cresciuto nel vivaio dell'Inter, vinse lo scudetto del 1980 e due Coppe Italia. Successivamente si trasferì al Milan in Serie B nella stagione 1982/83 prima di chiudere la carriera con Genoa, Catania e Solbiatese

Il mondo del calcio italiano piange Nazzareno Canuti. È morto a 70 anni l'ex difensore, centrale e terzino, impegnato in carriera tra gli anni Settanta e Ottanta. Soprannominato 'Nazza' e cresciuto nel vivaio dell'Inter, proprio in nerazzurro ha vinto due Coppe Italia (1978 e 1982) e lo scudetto del 1980 con Bersellini in panchina. Tifosissimo interista e sceso in campo 183 volte in sette stagioni con la maglia da lui più amata, Canuti è stato uno dei giocatori che ha rappresentato entrambe le squadre di Milano: nella stagione 1982/83, infatti, fu prestato al Milan all'epoca impegnato in Serie B. Gli ultimi anni della carriera li trascorse invece con Genoa, Catania e Solbiatese. Dopo il ritiro non proseguì l'avventura nel mondo del calcio, ma fu rappresentante e poi dirigente della Sony. Tantissimi i messaggi di cordoglio in memoria di Nazzareno Canuti.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Reazione meravigliosa. Sommer? Colpa mia"

inter

L'allenatore nerazzurro ha commentato il 6-2 in rimonta sul Pisa: "Abbiamo fatto bene nonostante...

Napoli, partnership con Dongfeng Motor

Serie A

Il club del presidente De Laurentiis ha annunciato l'accordo con Dongfeng Motor, uno dei...

Dove vedere Inter-Pisa

guida tv

La partita tra Inter e Pisa della 22^ giornata di Serie A si gioca venerdì 23 gennaio alle 20.45...

Morto Giancarlo Cella, vinse scudetto Inter 1971

lutto

A 85 anni è morto a Bobbio (Piacenza) l'ex calciatore Giancarlo Cella, detto "Caje". Vinse lo...

Il calendario della 22^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, la ventiduesima giornata di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE