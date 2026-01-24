Il mondo del calcio italiano piange Nazzareno Canuti. È morto a 70 anni l'ex difensore, centrale e terzino, impegnato in carriera tra gli anni Settanta e Ottanta. Soprannominato 'Nazza' e cresciuto nel vivaio dell'Inter, proprio in nerazzurro ha vinto due Coppe Italia (1978 e 1982) e lo scudetto del 1980 con Bersellini in panchina. Tifosissimo interista e sceso in campo 183 volte in sette stagioni con la maglia da lui più amata, Canuti è stato uno dei giocatori che ha rappresentato entrambe le squadre di Milano: nella stagione 1982/83, infatti, fu prestato al Milan all'epoca impegnato in Serie B. Gli ultimi anni della carriera li trascorse invece con Genoa, Catania e Solbiatese. Dopo il ritiro non proseguì l'avventura nel mondo del calcio, ma fu rappresentante e poi dirigente della Sony. Tantissimi i messaggi di cordoglio in memoria di Nazzareno Canuti.