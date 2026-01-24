McTominay: "Contro la Juve la partita più importante. Siamo in emergenza, ma daremo tutto"

A causa dei tanti infortuni dei compagni ha dovuto vestire anche in questa stagione i panni del goleador (già 9 reti fin qui) e quelli del leader, come contro il Copenaghen, dove non ha nascosto la sua amarezza. Ma contro i bianconeri sarà tutta un'altra storia. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi