Verona-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita Hellas Verona-Udinese della 22^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 26 gennaio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e in streaming su NOW

Dove vedere Hellas Verona-Udinese in tv

La partita Hellas Verona-Udinese, valida per la 22^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 26 gennaio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobb. Inviati Marina Presello e Marco Nosotti. Dalle ore 22.45 appuntamento con Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Fernando Orsi. 

I numeri di Hellas Verona e Udinese

L'Hellas Verona è imbattuto nelle ultime sei sfide di campionato contro l'Udinese, con due vittorie e quattro pareggi, compreso quello della gara di andata (1-1), nel parziale; i gialloblù potrebbero evitare la sconfitta per più gare consecutive contro i friulani per la prima volta in Serie A (sei anche tra ottobre 1982 e febbraio 1985, con Osvaldo Bagnoli come allenatore). L'Hellas Verona ha vinto tre delle ultime cinque partite (1N, 1P) giocate al Bentegodi contro l'Udinese in Serie A - dopo che aveva strappato la posta piena solo in una delle precedenti otto (5N, 2P) - e ha tenuto la porta inviolata in cinque delle sei sfide casalinghe più recenti: un clean sheet in più rispetto a quelli collezionati in tutte le precedenti 15 contro i bianconeri nella competizione. L'Udinese ha esattamente lo stesso tabellino di marcia dello scorso campionato dopo le prime 21 partite disputate: 26 punti, frutto come nel torneo 2024/25 di sette vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Sul fronte reti, due gol segnati in meno in questa Serie A (22 vs 24) e uno subito in più (33 vs 32). L'Hellas Verona ha raccolto 14 punti in classifica finora in questo torneo; soltanto due volte nella loro storia in Serie A i gialloblù ne hanno messi assieme meno di 15 dopo le prime 22 partite stagionali nella competizione: nel 1978/79 (10, considerando tre punti da sempre) e nel 2015/16 (11) - in entrambi i casi sono poi retrocessi a fine campionato. L'Hellas Verona ha perso tutte le ultime tre gare disputate al Bentegodi in questo campionato e potrebbe subire quattro ko interni consecutivi per la prima volta nel torneo da ottobre-novembre 2022. L'Udinese ha vinto solo due delle ultime otto trasferte di Serie A (1N, 5P); tuttavia uno di questi due successi è arrivato proprio in quella più recente sul campo del Torino (1-2).

