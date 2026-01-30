La partita Lazio-Genoa valida per la 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa v enerdì 30 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Genoa

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa senza subire alcun gol; in tutta la sua storia nella competizione, solo contro un'avversaria è riuscita a registrare cinque successi di fila con annesso clean sheet: contro il Perugia, tra il 1999 e il 2001. Il Genoa ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 17 gare di Serie A contro la Lazio (2.5 gol subiti dai rossoblù in media nel parziale): il 27 agosto 2023, in un successo per 1-0 deciso da un gol di Mateo Retegui e con Josep Martínez tra i pali. Lazio e Genoa non hanno pareggiato nessuno degli ultimi 15 confronti disputati nel massimo campionato in casa dei biancocelesti: i padroni di casa hanno trovato il successo in nove di queste occasioni (6P), tra cui in sette delle nove più recenti. La Lazio non ha trovato il successo in otto delle 10 più recenti gare di campionato (5N, 3P) e nelle due più recenti non è riuscita a segnare. Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare di campionato (2V, 3N). Il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare di Serie A disputate di venerdì (6V, 4N), vincendo le due più recenti; dall'altra parte, la Lazio è la squadra che ha percentuale più alta di vittorie nella competizione in questo giorno della settimana (68%, 13 su 19) - min. 2 incontri.