Gli esami a cui si è sottoposto l'esterno offensivo hanno confermato la lesione di medio grado al muscolo obliquo dell'addome. E' previsto circa un mese di stop. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni

Mattia Zaccagni, venerdì in panchina nella sfida vinta 3-2 dalla Lazio contro il Genoa, ha effettuato gli esami medici per verificare le condizioni dopo l'infortunio. L'esterno offensivo ha riportato una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell'addome. E' previsto circa un mese di stop. Questo il comunicato dalla società: "Nella mattinata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell`addome. L'atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".