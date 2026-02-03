L'Udinese dovrà rinunciare a Davis per il prossimo mese, come comunicato direttamente dai friulani sul proprio sito ufficiale. L'inglese era uscito in lacrime durante la sfida contro la Roma (poi vinta dall'Udinese per 1-0) e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato "una lesione all'adduttore della coscia sinistra". L'obiettivo dell'Udinese è quello di riavere il giocatore a disposizione tra 4 settimane. Davis sta disputando una buona stagione, con 7 gol e 3 assist all'attivo.