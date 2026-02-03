Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Udinese, lesione all'adduttore sinistro per Keinan Davis: 4 settimane di stop

Serie A
©Ansa

Brutte notizie per l'Udinese, che perde Keinan Davis per un mese a causa di un infortunio all'adduttore sinistro. L'attaccante inglese dovrebbe rientrare nel giro di 4 settimane, secondo quanto stimato dal club bianconero

UDINESE-ROMA 1-0, GLI HIGHLIGHTS

L'Udinese dovrà rinunciare a Davis per il prossimo mese, come comunicato direttamente dai friulani sul proprio sito ufficiale. L'inglese era uscito in lacrime durante la sfida contro la Roma (poi vinta dall'Udinese per 1-0) e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato "una lesione all'adduttore della coscia sinistra". L'obiettivo dell'Udinese è quello di riavere il giocatore a disposizione tra 4 settimane. Davis sta disputando una buona stagione, con 7 gol e 3 assist all'attivo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Udinese, lesione all'adduttore sinistro per Davis

Serie A

Brutte notizie per l'Udinese, che perde Keinan Davis per un mese a causa di un infortunio...

Petardo contro Audero, arrestato ultrà dell’Inter

il provvedimento

Nel giorno in cui è stato disposto lo stop alle trasferte ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo,...

Dove vedere Bologna-Milan

guida tv

La partita tra Bologna e Milan che chiude la 23^ giornata di Serie A si gioca martedì 3 febbraio...

Roma, Zaragoza: "Sono qui per andare in Champions"

Serie A

Nella sua prima intervista in giallorosso ai canali social del club, il nuovo acquisto della Roma...

Mancini operato al naso: giocherà con mascherina

roma

Il difensore della Roma è stato sottoposto a un intervento per ridurre la frattura al naso,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE