Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il talento

Il Lahdo di Como: il talento arrivato alla corte di Fabregas all'ultimo respiro

Marco Demicheli

Marco Demicheli
©Getty

Un minuto e 19 secondi prima della chiusura del mercato, il Como ha depositato il contratto di Adrian Lahdo, talento svedese classe 2007. Battuta la concorrenza del Chelsea, il club di Fabregas investe su un centrocampista creativo e box to box, ancora una volta con uno sguardo rivolto al futuro

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ