Giornata di presentazione al Viola Park per Fabio Paratici, da ieri nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Parole di ringraziamento per la famiglia Commisso che lo ha riportato in Italia e per il Tottenham che è la società con cui è stato legato per gli ultimi 5 anni. Con i vilola ha formato un contratto fino al 2030

Un rapporto ufficialmente iniziato ieri ma che già da settimane era definito. Fabio Paratici torna nel calcio italiano per legarsi fino al giugno 2030 con la Fiorentina e al Viola Park è stato il giorno del suo insediamento ufficiale: "Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Rocco Commisso e Alessandro Ferrari che sono le persone che mi hanno scelto. Un saluto anche a Joseph e Catherine. Ringrazio anche il Tottenham che mi ha dato l'opportunità di vivere 5 anni meravigliosi in Premier League, aspettandomi anche in momenti difficili. La Fiorentina mi sta regalando una grande opportunità".

Cosa l'ha convinta a venire alla Fiorentina?

"Io ho deciso il 15 dicembre, con la Fiorentina che aveva sei punti. Poteva sembrare una scelta da incosciente ma invece è stata coraggiosa. Perché ho valutato le varie motivazioni per cui l'ho fatta. Ho pensato che la Fiorentina ha una grande e seria proprietà. Ha infrastrutture di livello unico nel mondo e un team di persone con cui mi sono sentito in simbiosi. La città ha un brand internazionale e so quanto contino queste cose essendo stato in Premier. E' un grande "challenge" nella mia vita lavorativa. Firenze e la Fiorentina meritano altri tipi di livelli, rispetto a quelli attuali. Adesso dobbiamo affrontare la realtà e accettare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato, soffrire e salvarci. Tutto l'ambiente deve capire che da oggi al 24 maggio si deve stare ben concentrati e cattivi per uscire da questa situazione".

Qual è il suo obiettivo a lungo termine? Che livello deve raggiungere la Fiorentina?

"Io mi immagino una Fiorentina che venga costruita piano piano, in fasi e in momenti. Ad oggi dobbiamo essere realisti e stare sul pezzo per uscire da questa situazione. La Viola del futuro mi immagino sia una squadra attrattiva, bella da vedere, stimolante per i tifosi, aggressiva e internazionale".

Rispetto a quando è andato via dalla Serie A, come è cambiato il calcio italiano?

"Il calcio è velocissimo e come la moda segue sempre un suo stile. Bisogna sempre tenersi aggiornati e stare al passo coi tempi. Basta vedere Atalanta e Bologna cosa hanno fatto in questi anni. Noi cercheremo di avere il nostro metodo senza scimmiottare nessuno, sapendo quello che vogliamo".

Paolo Vanoli è un allenatore che gode della sua fiducia?

"Gli ho parlato ieri e ho seguito il suo lavoro. Ha lavorato bene sia al Venezia che al Torino. E' un allenatore energico e preparato, che ha molta cura dei dettagli: lo stimo molto, la squadra gioca e ha delle statistiche positive. Ho grande fiducia in lui e nel suo staff".

Cosa porta un profilo come il suo ad accettare un'avventura del genere?

"La Fiorentina non vale la Serie B, anche se è in zona retrocessione. Non ho chiesto nessuna certezza negli investimenti. Il mio modo di lavorare è chiedere un'autonomia operativa per prendere le decisioni nell'area sportiva. Nei posti in cui sono stato ho sempre trovato professionisti serissimi".

Cosa le ha lasciato la vicenda legata alla squalifica che ha avuto?

"Mi ha lasciato il fatto che sono una persona migliore, molto più strutturata. Nessuno di noi alla Juventus è stato condannato per valori dei giocatori ma per un principio di bilancio che non era mai stato usato prima. Mi sono vergognato di essermi dovuto difendere per qualcosa che io non ho fatto. Il percorso è stato difficile ma ne sono uscito migliore".