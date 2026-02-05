Antonio Vergara racconta a Radio Crc il suo percorso di crescita al Napoli: "Per me essere in questa squadra con giocatori di grande talento, allenato da Conte, è come essere al banco a scuola". Il 23enne, cresciuto nelle giovanili azzurre, ha svelato il suo idolo: "È sempre stato Messi ma Zielinski era bello da vedere in allenamento"

"Io non lo sento il peso della maglia azzurra, perché è come se ogni volta che indossassi questa maglia, la indossassero con me altre migliaia di persone: quindi il peso si divide. È come se giocassi per la mia gente, quindi non lo sento". Sono queste le parole di Antonio Vergara, un napoletano che gioca per il suo Napoli. Il 23enne cresciuto nel settore giovanile azzurro ha raccontato a 'Radio Crc' le sue emozioni dopo i gol contro Chelsea e Fiorentina: "Dopo il goal contro il Chelsea ero incredulo, l’esultanza è stata un’esplosione. Contro la Fiorentina ho esultato insieme ai tifosi ed è stato più bello perché abbiamo vinto. Non ho dediche particolari dopo i gol".