Nonostante i tanti indisponibili, la buona notizia per Conte è il ritorno da titolare di Rrahmani in difesa. Conferme per gli altri dieci, con Vergara, Elmas e Hojlund dal 1' in attacco. Nel Genoa davanti ci sono Vitinha e Colombo. A centrocampo gioca Ellertsson e non Amorim. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18