Il Napoli è rimasto imbattuto in 24 delle ultime 25 sfide contro il Genoa in Serie A (16 vittorie, 8 pareggi); l'unico successo del Grifone nel periodo contro i partenopei risale al 6 febbraio 2021 al Ferraris (2-1 con una doppietta dell'ex Goran Pandev).
Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
Nonostante i tanti indisponibili, la buona notizia per Conte è il ritorno da titolare di Rrahmani in difesa. Conferme per gli altri dieci, con Vergara, Elmas e Hojlund dal 1' in attacco. Nel Genoa davanti ci sono Vitinha e Colombo. A centrocampo gioca Ellertsson e non Amorim. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
FORMAZIONI UFFICIALI
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte
La formazione ufficiale del Genoa del Napoli
• NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte
La formazione ufficiale del Genoa
• GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
Nelle ultime sette gare al Ferraris tra Genoa e Napoli in Serie A entrambe le formazioni hanno sempre segnato: 24 reti totali nel periodo (3.4 di media a match) - nel periodo cinque successi dei campani, un pareggio e una vittoria dei liguri.
Il Genoa arriva da successi casalinghi di fila in campionato contro Cagliari e Bologna; l'ultima volta che il Grifone ha vinto tre gare consecutive al Ferraris in Serie A risale a un anno fa, ovvero al periodo tra gennaio e febbraio 2025.
Il Genoa ha guadagnato solo due punti nelle ultime 11 sfide contro formazioni che ad inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A; tuttavia uno di questi due punti è arrivato proprio contro il Napoli (2-2 lo scorso 11 maggio al Maradona).
Il Napoli ha perso 8 delle 16 trasferte ufficiali in questa stagione (6 vittorie, 2 pareggi); tra le squadre di questa Serie A, nessuna ha registrato più sconfitte fuori casa nel 2025/26 tra tutte le competizioni (otto anche Lecce e Fiorentina).
Antonio Conte ha perso 5 delle 12 trasferte in questa Serie A (6 vittorie, 1 pareggio); solamente una volta in carriera il tecnico salentino ha registrato più sconfitte fuori casa in campionato (tra Serie A, Serie B e Premier League): 6 nel 2017/18 con il Chelsea (ma in 19 partite).
Sfida tra la squadra che ha subito più gol su sviluppi di calcio d'angolo (Genoa, otto) e quella che ne ha concessi meno da questa situazione di gioco (Napoli, uno) nella Serie A 2025/26.
Questa sarà la prima sfida da allenatori tra Daniele De Rossi e Antonio Conte in Serie A; i due si sono già affrontati una volta da calciatori nel massimo campionato: nel successo 4-0 della Roma contro la Juventus l'8 febbraio 2004 all'Olimpico.
Ruslan Malinovskyi ha segnato in entrambe le ultime due presenze in campionato contro Bologna e Lazio; l'ucraino potrebbe trovare la rete in tre match di fila in Serie A solo per la seconda volta in carriera, dopo l'aprile 2021 (contro Juventus, Roma e Bologna in quel caso con la maglia dell'Atalanta).
Dopo aver realizzato una doppietta contro la Cremonese lo scorso 28 dicembre, Rasmus Højlund è rimasto a secco di gol in tutte le sue sette presenze in Serie A nel 2026; nel nuovo anno solare, infatti, nessun giocatore ha tentato più tiri totali del danese senza segnare nel torneo: 15, al pari di Jesús Rodríguez.