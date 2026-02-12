Il belga - che si era procurato una lesione del menisco interno - è stato sottoposto con successo ad artroscopia del ginocchio destro. Per il giocatore si prevede un lungo stop

Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro, dopo la lesione del menisco interno che si era procurato nel riscaldamento di Atalanta-Cremonese dello scorso lunedì. L'intervento - eseguito a Roma - è perfettamente riuscito e il belga comincerà fin da subito la riabilitazione. Per il giocatore si prevede un lungo stop.

Il comunicato dell'Atalanta

"Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".