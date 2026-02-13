Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Como-Fiorentina

Serie A

Il sabato di Serie A si apre con la sfida delle 15 tra Como e Fiorentina. Un paio di ballottaggi in difesa per Fabregas che, preoccupato anche dalla questione diffidati, dovrebbe riproporre Jesus Rodriguez dal 1', con Douvikas centravanti. Non convocati Gudmundsson e Rugani, due dubbi per Vanoli. Queste le probabili formazioni della partita

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
Terzino destro
pubblicità
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
Difensore centrale
pubblicità
Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
Ala destra
pubblicità
Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista centrale
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Ala sinistra
pubblicità
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

Le scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Non mancano i dubbi all'allenatore spagnolo che, in avanti, si affiderà ancora a Douvikas. Nel trio alle spalle del greco Jesus Rodriguez è in vantaggio su Vojvoda, ma quest'ultimo potrebbe trovare spazio anche come terzino;
  • due ballottaggi in difesa, con Kempf e Valle favoriti rispettivamente su Diego Carlos e Moreno;
  • a centrocampo Da Cunha è in diffida (come Paz): nel caso Fabregas non volesse rischiarlo, è pronto Caqueret
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Dodò
Dodò
Terzino destro
pubblicità
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
pubblicità
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
esterno destro
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
centrocampista di destra
pubblicità
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista di sinistra
Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
Esterno sinistro
pubblicità
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
attaccante

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Solomon; Kean. All. Vanoli

  • Nemmeno convocato Gudmundsson, Kean centravanti nel solito modulo 4-1-4-1
  • a sinistra ballottaggio Gosens/Harrison
  • il dubbio a centrocampo è tra Ndour e Brescianini
  • anche Rugani non convocato

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Pisa-Milan

guida tv

La partita tra Pisa e Milan della 25^ giornata di Serie A si gioca venerdì 13 febbraio alle 20.45...

Locatelli spiega il rapporto rinato con Spalletti

juventus

Il capitano bianconero (che ha parlato alla vigilia di Inter-Juve al posto di Spalletti) ha...

Chivu: "Barella e Calhanoglu a disposizione"

Serie A

L'allenatore nerazzurro alla vigilia del derby d'Italia: "Con Spalletti la Juve ora ha...

Il calendario della 25^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, la 25^ giornata con 3 gare in...

Costruiamo gentilezza nello sport, premio a De Gea

Serie A

Il portiere della Fiorentina ha ricevuto direttamente al Viola Park, il Premio 'Costruiamo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE