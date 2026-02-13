Introduzione

Weekend con incroci caldissimi quello che ci attende nella 25^ giornata. Sfide d’alta classifica, scontri diretti per l’Europa, senza dimenticare la zona “rossa” della classifica. Il menù è davvero ricco e la classifica rischia di essere ancora una volta rivoluzionata. Sullo sfondo, per le italiane di Coppa, ci sono i playoff di Champions, Europa e Conference League ma per qualcuno sarà molto complicato pensare a un eventuale turnover. Attenzione come sempre a ingressi e (soprattutto) uscite dalle varie infermerie.



Ci sono come sempre dubbi, ballottaggi e acciaccati che proveranno a stringere i denti ma, ad esempio, ci sono anche i pieni recuperi di Calhanoglu e Barella in casa Inter. Possibili rientri importanti anche per Conte e Gasperini, che dovrebbero schierare dal 1' rispettivamente McTominay e Dybala. Queste e tante altre le novità dai vari ritiri che arrivano direttamente dalla squadra degli inviati di Sky Sport. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 25^ giornata di Serie A

