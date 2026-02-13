Offerte Sky
Probabili formazioni Serie A della 25^ giornata: ultime news dai campi

Serie A

Introduzione

Weekend con incroci caldissimi quello che ci attende nella 25^ giornata. Sfide d’alta classifica, scontri diretti per l’Europa, senza dimenticare la zona “rossa” della classifica. Il menù è davvero ricco e la classifica rischia di essere ancora una volta rivoluzionata. Sullo sfondo, per le italiane di Coppa, ci sono i playoff di Champions, Europa e Conference League ma per qualcuno sarà molto complicato pensare a un eventuale turnover. Attenzione come sempre a ingressi e (soprattutto) uscite dalle varie infermerie.
 

Ci sono come sempre dubbi, ballottaggi e acciaccati che proveranno a stringere i denti ma, ad esempio, ci sono anche i pieni recuperi di Calhanoglu e Barella in casa Inter. Possibili rientri importanti anche per Conte e Gasperini, che dovrebbero schierare dal 1' rispettivamente McTominay e Dybala. Queste e tante altre le novità dai vari ritiri che arrivano direttamente dalla squadra degli inviati di Sky Sport. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 25^ giornata di Serie A

 

LO SPECIALE INTER-JUVE - PROBABILI - LA CONFERENZA DI CHIVU LIVE

Quello che devi sapere

Pisa-Milan, venerdì ore 20:45

Pisa

  • Esordio con punto guadagnato per Hiljemark che però in mediana deve rinunciare allo squalificato Marin. Assente anche Scuffet per un problema muscolare
  • Dietro duello tra Coppola e Bozhinov con quest'ultimo che, viste le scelte di settimana scorsa, resta favorito
  • Davanti Leris potrebbe strappare un posto sulla trequarti dove reclama spazio anche Tramoni. La scelta del terminale offensivo dovrebbe ricadere su Meister


Milan

  • Riposo lungo per il Milan di Allegri che però è atteso anche dal recupero contro il Como. Leao è tornato a regime e sarà titolare
  • Ancora ai box invece Saelemaekers che punta a tornare nel recupero contro il Como. A destra ci sarà Athekame
  • Dietro dovrebbe trovare posto De Winter nella linea a tre. Su Pulisic ha fatto chierazza lo stesso Allegri: "Ci sarà ma ha pochi minuti nelle gambe

 

Probabili formazioni


PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister


Squalificati: Marin


Indisponibili: Semper, Denoon, Albiol, Vural, Scuffet

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Saelemaekers, Gimenez

Como-Fiorentina, sabato ore 15

Como

  • Archiviata la Coppa Italia, Fabregas torna a pensare alla zona Europa. Da Cunha e Nico Paz sono diffidati quindi potrebbero esserci sorprese visto che il Como sarà poi impegnato nel recupero contro il Milan
  • Ballottaggio sulla trequarti con Rodriguez che spera di sopravanzare Vojvoda che però potrebbe essere “riciclato” come esterno basso in difesa
  • Caqueret pronto in caso di riposo di Da Cunha mentre in difesa Valle pare in vantaggio su Moreno così come Kempf su Diego Carlos. Davanti Douvikas in pole


Fiorentina

  • Trauma distorsivo senza lesioni per Albert Gudmundsson che però resta in forte dubbio. Qualora l’islandese non ce la faccia (o venga preservato) pronto Harrison, favorito su Parisi
  • In difesa si va verso il ritorno dal primo minuto di Gosens sull’out sinistro. Nessuna novità per quel che riguarda centrali ed esterno basso di destra
  • In mezzo al campo cercano spazio in tanti: Fagioli e Brescianini paiono sicuri del posto. Mandragora è insidiato sia da Ndour che da Fabbian

 

Probabili formazioni


COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Diao  Goldaniga

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Harrison


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Lamptey, Rugani, Gudmundsson

Lazio-Atalanta, sabato ore 18

Lazio

  • Sarri, dopo la gara contro la Juventus, aveva fatto il punto su acciaccati e infortunati. Basic non ci sarà mentre Gila e Provstgaard non preoccupano. Davanti mancherà Pedro
  • La squalifica di Romagnoli mette in preallarme Patric qualora ci dovessero essere cambiamenti nel duo di centrali. Pellegrini rientra dalla squalifica ma Nuno Tavares pare ancora favorito
  • In mezzo al campo chance per Dele-Bashiru mentre in attacco si dovrebbe proseguire con la linea formata da Isaksen, Maldini e Noslin


Atalanta

  • Palladino non avrà a disposizione De Ketelaere che in settimana si è operato per un problema al ginocchio. Parzialmente in gruppo Scamacca che conta di strappare almeno una convocazione
  • Krstovic resta per ora favorito. Alle sue spalle possibile conferma per Samardzic con Sulemana sullo sfondo
  • In mezzo rientra De Roon dalla squalifica e sarà titolare al fianco di Ederson. Anche Ahanor ha scontato il turno di stop ma Palladino potrebbe preferirgli Kolasinac

 

Probabili formazioni


LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin


Squalificati: Romagnoli


Indisponibili: Gigot, Zaccagni, Lazzari, Basic, Pedro

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Raspadori; Krstovic.


Squalificati: nessuno


Indisponibili: De Ketelaere

Inter-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport

Inter

  • Rispettata la tabella di recupero sia di Calhanoglu che di Barella: i due centrocampisti sono a disposizione per sabato sera ma dovrebbero partire dalla panchinai
  • Resta per ora l'ipotesi Zielinski centrale con Sucic e Mkhitaryan ai propri lati. Dimarco e Luis Henrique si occuperanno delle corsie esterne
  • In attacco e in difesa non sono previste novità: Lautaro sarà affiancato da Thuram mente dinanzi a Sommer ci sarà Akanji con Bisseck e Bastoni ai propri lati


Juventus

  • Sto bene e sono pronto per San Siro”. L’aggiornamento su Conceicao arriva dal diretto interessato che quindi sarà regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti
  • Dopo essere partito dalla panchina contro la Lazio, Kelly è pronto a riprendersi un posto da titolare nella linea difensiva con Koopmeiners che scivolerà in panchina
  • Davanti ci sarà il solito David. Il recupero di Conceicao permetterà a McKennie di agire da trequartista con Miretti pronto a subentrare a gara in corso

 

Probabili formazioni


INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Dumfries

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Milik, Vlahovic

Udinese-Sassuolo, domenica ore 12:30

Udinese

  • L’assenza di Davis si è fatta sentire a Lecce e i bianconeri devono trovare una quadra là davanti. Bayo, il rientrante Buksa o Zaniolo le differenti alternative
  • Il dubbio è legato alla convivenza in campo di Atta e Zaniolo. Con il primo sulla linea a 5 di centrocampo, entrambi sarebbero titolari
  • Se invece in mediana dovesse toccare a Miller, o Zaniolo farà la prima punta oppure subentrerà. Ancora in forte dubbio Kamara


Sassuolo

  • La squalifica di Matic impone a Grosso di cambiare regista dopo che il serbo aveva giocato 23 gare da titolare di fila
  • In mezzo al campo, insieme a Koné e Thorstvedt potrebbe toccare a Lipani ma le alternative non mancano
  • Il tridente d'attacco resta il solito con Berardi, Pinamonti e Laurienté anche se Fadera e Nzola pressano da vicino un paio di compagni

 

Probabili formazioni


UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zaniolo; Bayo


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Zanoli, Davis

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.


Squalificati: Matic


Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé

Cremonese-Genoa, domenica ore 15

Cremonese

  • Bianchetti è alle prese con problema alla gamba. Ceccherini era uscito anzitempo contro l'Atalanta per un fastidio muscolare.
  • Contro il Genoa torna quindi dal primo minuto Terracciano. Nicola spera di recuperare uno tra Vandeputte e Bondo. Thorsby e Maleh sono confermati nell'XI di partenza
  • Davanti Djuric si candida ma per ora resta ancora una volta favorito il duo formato da Vardy e Bonazzoli


Genoa

  • De Rossi potrebbe avere a disposizione Baldanzi il coui recupero pare arrivato al punto finale. Nel caso, l'azzurro partirebbe dalla panchina
  • L'XI titolare non dovrebbe prevedere cambiamenti rispetto alle ultime uscite. Vitinha e Colombo restano in pole
  • Il dubbio riguarda la linea mediana: il ballottaggio è tra Ellertsson e Amorim ma settimana scorsa il secondo non ha avuto minutaggio

 

Probabili formazioni


CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Collocolo, Bondo

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Siegrist

Parma-Verona, domenica ore 15

Parma

  • Altro cambio forzato nella difesa di Cuesta. Dopo aver perso Valenti, il tecnico non potrà schierare lo squalificato Troilo
  • Linea a 4 quindi con Britschgi a destra e Delprato centrale con Circati e Valeri a completare il pacchetto
  • In mediana possibile promozione per Ordonez. Sulla trequarti si candida Stefezza che potrebbe strappare una maglia da titolare


Verona

  • Se da una parte Sammarco può "festeggiare" i recuperi di Bella-Kotchap e Belghali, dall'altra parte sono in forte dubbio Bernede e Lovric
  • In difesa resta in orbita titolarità Edmundsson. In mediana chiavi della regia affidati ad Al-Musrati
  • In attacco Sarr ha scontato il turno di squalifica. Possibile quindi il ritorno dal 1' al fianco di Orban con Bowie eventuale subentro


Probabili formazioni


PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Ordonez, Keita, Bernabé; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino.


Squalificati: Troilo


Indisponibili: Suzuki, Frigan, Ndiaye, Valenti, Almqvist

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Lirola, Serdar, Al-Musrati, Niasse, Bradaric; Sarr, Orban.


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Suslov, Gagliardini

Torino-Bologna, domenica ore 18 su Sky Sport

Torino

  • Tra rientri e assenze, Baroni deve cambiare un bel po': soprattutto in mediana dove tornano dalla squalifica Vlasic e Prati. Il primo sarà sicuramente titolare
  • Si è fermato Obrador che quindi lascerà il posto sulla sinistra a uno tra Aboukhlal e Lazaro con Pedersen ad occuparsi della fascia opposta
  • In difesa Marianucci confermato nel terzetto con Maripan e Coco; in attacco invece ci sono ottime chance per un Simeone titolare


Bologna

  • Momento delicatissimo per Italiano che è reduce da 4 ko di fila in campionato. Davanti alla difesa mancherà lo squalificato Pobega
  • Il punto di domanda riguarda Heggem che è in dubbio. Si scaldano Vitik e Casale. A sinistra Lykogiannis è ancora fuori. 
  • Ferguson dovrebbe affiancare Freuler con il ritorno da trequartista centrale di Odgaard che avrà Orsolini e Rowe ai suoi lati

 

Probabili formazioni


TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Obrador

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro


Squalificati: Pobega


Indisponibili: De Silvestri, Lykogiannis

Napoli-Roma, domenica ore 20:45

Napoli

  • Cambio forzato nella difesa di Conte: Juan Jesus è squalificato. L'opzione Beukema (ma giovedì era influenzato) sporterebbe Buongiorno sul centro sinistra, altrimenti spazio e Olivera
  • In mezzo al campo occhi puntati su Scott McTominay che è stato lasciato riposare per tutta la settimana. Le sensazioni in vista della Roma sono positive
  • In attacco si prosegue sulla linea Hojlund con Vergara ed Elmas a supporto. Sull'out destro spera in una maglia Politano. In porta Milinkovic-Savic


Roma

  • Buone notizie per Gasperini: Dybala e Robinio Vaz hanno lavorato in gruppo. L'argentino quindi sarà a supporto di Malen
  • Ottime notizie anche sul fronte Soulé (gestione della publagia) ed Hermoso (recupero da un fastidio al polaccio)
  • Qualora lo spagnolo fosse pienamente recuperato, Ghilardi scivolerebbe in panchina. In mezzo Pisilli favorito su El Aynaoui così come Pellegrini su Soulé e Zaragoza

 

Probabili formazioni


NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund


Squalificati: Juan Jesus


Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Di Lorenzo, Neres

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Dovbyk, El Shaarawy, Koné, Ferguson

Cagliari-Lecce, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

Cagliari

  • Pisacane recupera Mina al centro del pacchetto difensivo. Il colombiano quindi si piazzerà al fianco di uno tra Dossena e Rodriguez
  • Zé Pedro resta in vantaggio per occupare la corsia destra con Obert sul lato opposto. Non è però da escludere una possibile linea a 3 dietro
  • Davanti restano favoritissimi Kilicsoy ed Esposito (Borrelli è fuori causa). In mediana Adopo e Mazzitelli agiranno ai lati di Gaetano


Lecce

  • Il match winner della sfida contro l’Udinese non sarà disponibile: Banda infatti è uno degli squalificati di giornata
  • Sull'out sinistro quindi spazio a Sottil senza possibili ballottaggi. Punta di riferimento resta Cheddira anche se Stulic spera di ritrovare una maglia
  • In difesa si va verso la conferma del pacchetto che prevede Gaspar e Thiago Gabriel centrali. Coulibaly, Ramadani e Gandelman non temono la concorrenza

 

Probabili formazioni


CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Adopo, Gaetano; Palestra, Kilicsoy, Esposito


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Belotti, Felici, Borrelli

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira


Squalificati: Banda


Indisponibili: Berisha, Camarda

