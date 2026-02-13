Introduzione
Weekend con incroci caldissimi quello che ci attende nella 25^ giornata. Sfide d’alta classifica, scontri diretti per l’Europa, senza dimenticare la zona “rossa” della classifica. Il menù è davvero ricco e la classifica rischia di essere ancora una volta rivoluzionata. Sullo sfondo, per le italiane di Coppa, ci sono i playoff di Champions, Europa e Conference League ma per qualcuno sarà molto complicato pensare a un eventuale turnover. Attenzione come sempre a ingressi e (soprattutto) uscite dalle varie infermerie.
Ci sono come sempre dubbi, ballottaggi e acciaccati che proveranno a stringere i denti ma, ad esempio, ci sono anche i pieni recuperi di Calhanoglu e Barella in casa Inter. Possibili rientri importanti anche per Conte e Gasperini, che dovrebbero schierare dal 1' rispettivamente McTominay e Dybala. Queste e tante altre le novità dai vari ritiri che arrivano direttamente dalla squadra degli inviati di Sky Sport. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 25^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Pisa-Milan, venerdì ore 20:45
Pisa
- Esordio con punto guadagnato per Hiljemark che però in mediana deve rinunciare allo squalificato Marin. Assente anche Scuffet per un problema muscolare
- Dietro duello tra Coppola e Bozhinov con quest'ultimo che, viste le scelte di settimana scorsa, resta favorito
- Davanti Leris potrebbe strappare un posto sulla trequarti dove reclama spazio anche Tramoni. La scelta del terminale offensivo dovrebbe ricadere su Meister
Milan
- Riposo lungo per il Milan di Allegri che però è atteso anche dal recupero contro il Como. Leao è tornato a regime e sarà titolare
- Ancora ai box invece Saelemaekers che punta a tornare nel recupero contro il Como. A destra ci sarà Athekame
- Dietro dovrebbe trovare posto De Winter nella linea a tre. Su Pulisic ha fatto chierazza lo stesso Allegri: "Ci sarà ma ha pochi minuti nelle gambe
Probabili formazioni
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister
Squalificati: Marin
Indisponibili: Semper, Denoon, Albiol, Vural, Scuffet
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Saelemaekers, Gimenez
Como-Fiorentina, sabato ore 15
Como
- Archiviata la Coppa Italia, Fabregas torna a pensare alla zona Europa. Da Cunha e Nico Paz sono diffidati quindi potrebbero esserci sorprese visto che il Como sarà poi impegnato nel recupero contro il Milan
- Ballottaggio sulla trequarti con Rodriguez che spera di sopravanzare Vojvoda che però potrebbe essere “riciclato” come esterno basso in difesa
- Caqueret pronto in caso di riposo di Da Cunha mentre in difesa Valle pare in vantaggio su Moreno così come Kempf su Diego Carlos. Davanti Douvikas in pole
Fiorentina
- Trauma distorsivo senza lesioni per Albert Gudmundsson che però resta in forte dubbio. Qualora l’islandese non ce la faccia (o venga preservato) pronto Harrison, favorito su Parisi
- In difesa si va verso il ritorno dal primo minuto di Gosens sull’out sinistro. Nessuna novità per quel che riguarda centrali ed esterno basso di destra
- In mezzo al campo cercano spazio in tanti: Fagioli e Brescianini paiono sicuri del posto. Mandragora è insidiato sia da Ndour che da Fabbian
Probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Diao Goldaniga
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Harrison
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, Rugani, Gudmundsson
Lazio-Atalanta, sabato ore 18
Lazio
- Sarri, dopo la gara contro la Juventus, aveva fatto il punto su acciaccati e infortunati. Basic non ci sarà mentre Gila e Provstgaard non preoccupano. Davanti mancherà Pedro
- La squalifica di Romagnoli mette in preallarme Patric qualora ci dovessero essere cambiamenti nel duo di centrali. Pellegrini rientra dalla squalifica ma Nuno Tavares pare ancora favorito
- In mezzo al campo chance per Dele-Bashiru mentre in attacco si dovrebbe proseguire con la linea formata da Isaksen, Maldini e Noslin
Atalanta
- Palladino non avrà a disposizione De Ketelaere che in settimana si è operato per un problema al ginocchio. Parzialmente in gruppo Scamacca che conta di strappare almeno una convocazione
- Krstovic resta per ora favorito. Alle sue spalle possibile conferma per Samardzic con Sulemana sullo sfondo
- In mezzo rientra De Roon dalla squalifica e sarà titolare al fianco di Ederson. Anche Ahanor ha scontato il turno di stop ma Palladino potrebbe preferirgli Kolasinac
Probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin
Squalificati: Romagnoli
Indisponibili: Gigot, Zaccagni, Lazzari, Basic, Pedro
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Raspadori; Krstovic.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: De Ketelaere
Inter-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Inter
- Rispettata la tabella di recupero sia di Calhanoglu che di Barella: i due centrocampisti sono a disposizione per sabato sera ma dovrebbero partire dalla panchinai
- Resta per ora l'ipotesi Zielinski centrale con Sucic e Mkhitaryan ai propri lati. Dimarco e Luis Henrique si occuperanno delle corsie esterne
- In attacco e in difesa non sono previste novità: Lautaro sarà affiancato da Thuram mente dinanzi a Sommer ci sarà Akanji con Bisseck e Bastoni ai propri lati
Juventus
- “Sto bene e sono pronto per San Siro”. L’aggiornamento su Conceicao arriva dal diretto interessato che quindi sarà regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti
- Dopo essere partito dalla panchina contro la Lazio, Kelly è pronto a riprendersi un posto da titolare nella linea difensiva con Koopmeiners che scivolerà in panchina
- Davanti ci sarà il solito David. Il recupero di Conceicao permetterà a McKennie di agire da trequartista con Miretti pronto a subentrare a gara in corso
Probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dumfries
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Milik, Vlahovic
Udinese-Sassuolo, domenica ore 12:30
Udinese
- L’assenza di Davis si è fatta sentire a Lecce e i bianconeri devono trovare una quadra là davanti. Bayo, il rientrante Buksa o Zaniolo le differenti alternative
- Il dubbio è legato alla convivenza in campo di Atta e Zaniolo. Con il primo sulla linea a 5 di centrocampo, entrambi sarebbero titolari
- Se invece in mediana dovesse toccare a Miller, o Zaniolo farà la prima punta oppure subentrerà. Ancora in forte dubbio Kamara
Sassuolo
- La squalifica di Matic impone a Grosso di cambiare regista dopo che il serbo aveva giocato 23 gare da titolare di fila
- In mezzo al campo, insieme a Koné e Thorstvedt potrebbe toccare a Lipani ma le alternative non mancano
- Il tridente d'attacco resta il solito con Berardi, Pinamonti e Laurienté anche se Fadera e Nzola pressano da vicino un paio di compagni
Probabili formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zaniolo; Bayo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Davis
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Squalificati: Matic
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé
Cremonese-Genoa, domenica ore 15
Cremonese
- Bianchetti è alle prese con problema alla gamba. Ceccherini era uscito anzitempo contro l'Atalanta per un fastidio muscolare.
- Contro il Genoa torna quindi dal primo minuto Terracciano. Nicola spera di recuperare uno tra Vandeputte e Bondo. Thorsby e Maleh sono confermati nell'XI di partenza
- Davanti Djuric si candida ma per ora resta ancora una volta favorito il duo formato da Vardy e Bonazzoli
Genoa
- De Rossi potrebbe avere a disposizione Baldanzi il coui recupero pare arrivato al punto finale. Nel caso, l'azzurro partirebbe dalla panchina
- L'XI titolare non dovrebbe prevedere cambiamenti rispetto alle ultime uscite. Vitinha e Colombo restano in pole
- Il dubbio riguarda la linea mediana: il ballottaggio è tra Ellertsson e Amorim ma settimana scorsa il secondo non ha avuto minutaggio
Probabili formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Bondo
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Siegrist
Parma-Verona, domenica ore 15
Parma
- Altro cambio forzato nella difesa di Cuesta. Dopo aver perso Valenti, il tecnico non potrà schierare lo squalificato Troilo
- Linea a 4 quindi con Britschgi a destra e Delprato centrale con Circati e Valeri a completare il pacchetto
- In mediana possibile promozione per Ordonez. Sulla trequarti si candida Stefezza che potrebbe strappare una maglia da titolare
Verona
- Se da una parte Sammarco può "festeggiare" i recuperi di Bella-Kotchap e Belghali, dall'altra parte sono in forte dubbio Bernede e Lovric
- In difesa resta in orbita titolarità Edmundsson. In mediana chiavi della regia affidati ad Al-Musrati
- In attacco Sarr ha scontato il turno di squalifica. Possibile quindi il ritorno dal 1' al fianco di Orban con Bowie eventuale subentro
Probabili formazioni
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Ordonez, Keita, Bernabé; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino.
Squalificati: Troilo
Indisponibili: Suzuki, Frigan, Ndiaye, Valenti, Almqvist
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Lirola, Serdar, Al-Musrati, Niasse, Bradaric; Sarr, Orban.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Gagliardini
Torino-Bologna, domenica ore 18 su Sky Sport
Torino
- Tra rientri e assenze, Baroni deve cambiare un bel po': soprattutto in mediana dove tornano dalla squalifica Vlasic e Prati. Il primo sarà sicuramente titolare
- Si è fermato Obrador che quindi lascerà il posto sulla sinistra a uno tra Aboukhlal e Lazaro con Pedersen ad occuparsi della fascia opposta
- In difesa Marianucci confermato nel terzetto con Maripan e Coco; in attacco invece ci sono ottime chance per un Simeone titolare
Bologna
- Momento delicatissimo per Italiano che è reduce da 4 ko di fila in campionato. Davanti alla difesa mancherà lo squalificato Pobega
- Il punto di domanda riguarda Heggem che è in dubbio. Si scaldano Vitik e Casale. A sinistra Lykogiannis è ancora fuori.
- Ferguson dovrebbe affiancare Freuler con il ritorno da trequartista centrale di Odgaard che avrà Orsolini e Rowe ai suoi lati
Probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Obrador
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro
Squalificati: Pobega
Indisponibili: De Silvestri, Lykogiannis
Napoli-Roma, domenica ore 20:45
Napoli
- Cambio forzato nella difesa di Conte: Juan Jesus è squalificato. L'opzione Beukema (ma giovedì era influenzato) sporterebbe Buongiorno sul centro sinistra, altrimenti spazio e Olivera
- In mezzo al campo occhi puntati su Scott McTominay che è stato lasciato riposare per tutta la settimana. Le sensazioni in vista della Roma sono positive
- In attacco si prosegue sulla linea Hojlund con Vergara ed Elmas a supporto. Sull'out destro spera in una maglia Politano. In porta Milinkovic-Savic
Roma
- Buone notizie per Gasperini: Dybala e Robinio Vaz hanno lavorato in gruppo. L'argentino quindi sarà a supporto di Malen
- Ottime notizie anche sul fronte Soulé (gestione della publagia) ed Hermoso (recupero da un fastidio al polaccio)
- Qualora lo spagnolo fosse pienamente recuperato, Ghilardi scivolerebbe in panchina. In mezzo Pisilli favorito su El Aynaoui così come Pellegrini su Soulé e Zaragoza
Probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund
Squalificati: Juan Jesus
Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Di Lorenzo, Neres
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dovbyk, El Shaarawy, Koné, Ferguson
Cagliari-Lecce, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Cagliari
- Pisacane recupera Mina al centro del pacchetto difensivo. Il colombiano quindi si piazzerà al fianco di uno tra Dossena e Rodriguez
- Zé Pedro resta in vantaggio per occupare la corsia destra con Obert sul lato opposto. Non è però da escludere una possibile linea a 3 dietro
- Davanti restano favoritissimi Kilicsoy ed Esposito (Borrelli è fuori causa). In mediana Adopo e Mazzitelli agiranno ai lati di Gaetano
Lecce
- Il match winner della sfida contro l’Udinese non sarà disponibile: Banda infatti è uno degli squalificati di giornata
- Sull'out sinistro quindi spazio a Sottil senza possibili ballottaggi. Punta di riferimento resta Cheddira anche se Stulic spera di ritrovare una maglia
- In difesa si va verso la conferma del pacchetto che prevede Gaspar e Thiago Gabriel centrali. Coulibaly, Ramadani e Gandelman non temono la concorrenza
Probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Adopo, Gaetano; Palestra, Kilicsoy, Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Belotti, Felici, Borrelli
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira
Squalificati: Banda
Indisponibili: Berisha, Camarda