Il ventiseiesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 20 a lunedì 23 febbraio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Cagliari-Lazio, Milan-Parma e Bologna-Udinese. La giornata di Serie A che si apre venerdì 20 febbraio alle 20.45 con Cagliari-Lazio. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Juventus-Como e si prosegue alle 18.00 con Lecce-Inter. La sera, alle 20.45, è il momento di Cagliari-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Genoa-Torino e prosegue alle 15.00 con Atalanta-Napoli. Alle 18.00 è il momento di Milan-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Cremonese. La giornata si conclude lunedì 23 febbraio con alle 18.30 Fiorentina-Pisa e alle 20.45 con Bologna-Udinese su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.