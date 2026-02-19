Serie A, la presentazione della 26^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 26^ giornata di Serie A si apre venerdì 20 e si chiude domenica 22 febbraio. Domenica, alle 18.00, Milan-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il ventiseiesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 20 a lunedì 23 febbraio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Cagliari-Lazio, Milan-Parma e Bologna-Udinese. La giornata di Serie A che si apre venerdì 20 febbraio alle 20.45 con Cagliari-Lazio. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Juventus-Como e si prosegue alle 18.00 con Lecce-Inter. La sera, alle 20.45, è il momento di Cagliari-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Genoa-Torino e prosegue alle 15.00 con Atalanta-Napoli. Alle 18.00 è il momento di Milan-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Cremonese. La giornata si conclude lunedì 23 febbraio con alle 18.30 Fiorentina-Pisa e alle 20.45 con Bologna-Udinese su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 26^ giornata
Venerdì 20 febbraio
- ore 20.45: Sassuolo-Verona su DAZN 1 – [Marinelli]
Sabato 21 febbraio
- ore 15.00: Juventus-Como su DAZN 1 – [Doveri]
- ore 18.00: Lecce-Inter su DAZN 1 - [Manganiello]
- ore 20.45: Cagliari-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Rapuano]
Domenica 22 febbraio
- ore 12.30: Genoa-Torino su DAZN 1 - [Guida]
- ore 15.00: Atalanta-Napoli su DAZN 1 – [Chiffi]
- ore 18.00: Milan-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Piccinini]
- ore 20.45: Roma-Cremonese su DAZN 1 – [Di Bello]
Lunedì 23 febbraio
- ore 15.00: Fiorentina-Pisa su DAZN 1 – [Mariani]
- ore 20.45: Bologna-Cremonese su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Marcenaro]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 26^ giornata
Sono 10 i giocatori squalificati per la 26^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Paz (Como)
- Mandragora (Fiorentina)
- Barella (Inter)
- Calhanoglu (Inter)
- Kalulu (Juventus)
- Circati (Parma)
- Matic (Sassuolo)
- Muharemovic (Sassuolo)
- Akpa-Akpro (Verona)
- Orban (Verona) – 2 giornate