Domenica alle 15 la Cremonese ospita il Genoa. Nicola dovrebbe confermare dieci undicesimi della squadra che ha perso con l'Atalanta, con Terracciano al posto di Ceccherini. De Rossi ha il dubbio se far debuttare Amorim, Baldanzi può andare per la prima volta in panchina. Le probabili formazioni di Cremonese-Genoa
Probabili Formazioni
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- rispetto al match con l'Atalanta, l'unico cambio dovrebbe essere Terracciano per Ceccherini in difesa
- davanti confermati Vardy e Bonazzoli
- partita speciale per l'ex genoano Thorsby, alla prima da titolare in casa
GENOA (3-5-2) la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- De Rossi con il dubbio se far esordire dal 1' Amorim
- Baldanzi potrebbe andare per la prima volta in panchina