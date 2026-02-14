Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Cremonese-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica alle 15 la Cremonese ospita il Genoa. Nicola dovrebbe confermare dieci undicesimi della squadra che ha perso con l'Atalanta, con Terracciano al posto di Ceccherini. De Rossi ha il dubbio se far debuttare Amorim, Baldanzi può andare per la prima volta in panchina. Le probabili formazioni di Cremonese-Genoa

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
difensore di destra
pubblicità
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore di sinistra
pubblicità
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
esterno destro
Cremonese
Morten Thorsby
Morten Thorsby
mezz'ala destra
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
centrocampista centrale
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
mezz'ala sinistra
pubblicità
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
pubblicità
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • rispetto al match con l'Atalanta, l'unico cambio dovrebbe essere Terracciano per Ceccherini in difesa
  • davanti confermati Vardy e Bonazzoli
  • partita speciale per l'ex genoano Thorsby, alla prima da titolare in casa
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore di destra
pubblicità
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore di sinistra
pubblicità
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
esterno destro
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
mezz'ala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
mezz'ala sinistra
pubblicità
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
esterno sinistro
Genoa
Vitinha
Vitinha
attaccante
pubblicità
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

GENOA (3-5-2) la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • De Rossi con il dubbio se far esordire dal 1' Amorim
  • Baldanzi potrebbe andare per la prima volta in panchina

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Inter-Juventus

guida tv

La partita Inter-Juve della 25^ giornata di Serie A, si gioca sabato 14 febbraio alle ore 20.45 e...

Dove vedere Lazio-Atalanta

guida tv

La partita tra Lazio e Atalanta della 25^ giornata di Serie A si gioca sabato 14 febbraio alle 18...

Gasperini: "Dobbiamo valutare Dybala e Soulé"

Serie A

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Napoli e Roma...

Dove vedere Como-Fiorentina

guida tv

La partita tra Como e Fiorentina della 25^ giornata di Serie A si gioca sabato 14 febbraio alle...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 14 febbraio, si scende in campo per la 25^ giornata di Serie A. Alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE