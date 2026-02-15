Offerte Sky
Cagliari-Lecce, le probabili formazioni

Serie A

La 25^giornata di serie A si chiude con la sfida fra Cagliari e Lecce. Fra i sardi. Ballottaggio Kilicsoy/Pavoletti. Out Gaetano, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti. Di Francesco vuole dare continuità alla squadra che ha battuto l'Udinese

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
terzino destro
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Centrocampista centrale
Cagliari
Ibrahim Sulemana
Ibrahim Sulemana
Centrocampista centrale
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
esterno destro
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
trequartista
Cagliari
Riyad Idrissi
Riyad Idrissi
esterno sinistro
Cagliari
Semih Kiliçsoy
Semih Kiliçsoy
Attaccante

Le scelte di Pisacane

CAGLIARI (4-2-3-1) la probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana; Palestra, Esposito, Idrissi; Kilicsoy. All. Pisacane

  • Ballottaggio Kilicsoy/Pavoletti
  • Mazzitelli non è al meglio come Kilicsoy e Ze Pedro anche se convocati 
  • Out Gaetano, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Esterno destro
Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
Trequartista
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
Esterno sinistro
Lecce
Walid Cheddira
Walid Cheddira
Attaccante

Le scelte di Di Francesco

LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelmann, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco

  • Di Francesco vuole dare continuità alla squadra che ha battuto l'Udinese
  • Restano inizialmente fuori Siebert in difesa e Stulic a cui è preferito Cheddira come centravanti. Banda è squalificato

Serie A: Altre Notizie

Gasperini: "Avessimo avuto Malen dall'andata..."

ROMA

Non riesce l'aggancio al terzo posto del Napoli alla squadra di Gasperini, che ha commentato il...

Conte: "Rimontare due volte non era semplice"

NAPOLI

Due volte in svantaggio al 'Maradona', gli azzurri pareggiano 2-2 lo scontro diretto per la...

Roma, Wesley out al 72': infortunio alla caviglia

Serie A

Nell’azione che ha portato al rigore per i giallorossi, poi trasformato da Malen, il brasiliano...

Napoli, Rrahmani procura il rigore e si fa male

Serie A

Altro infortunio nel Napoli. Nell’azione che ha portato al rigore per la Roma (poi segnato da...

Atalanta, si ferma Raspadori: lesione al flessore

Serie A

Brutte notizie in casa Atalanta per Giacomo Raspadori. L'attaccante, uscito ieri nei minuti...
