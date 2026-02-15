La 25^giornata di serie A si chiude con la sfida fra Cagliari e Lecce. Fra i sardi. Ballottaggio Kilicsoy/Pavoletti. Out Gaetano, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti. Di Francesco vuole dare continuità alla squadra che ha battuto l'Udinese
Probabili Formazioni
Le scelte di Pisacane
CAGLIARI (4-2-3-1) la probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana; Palestra, Esposito, Idrissi; Kilicsoy. All. Pisacane
- Ballottaggio Kilicsoy/Pavoletti
- Mazzitelli non è al meglio come Kilicsoy e Ze Pedro anche se convocati
- Out Gaetano, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti
Le scelte di Di Francesco
LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelmann, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco
- Di Francesco vuole dare continuità alla squadra che ha battuto l'Udinese
- Restano inizialmente fuori Siebert in difesa e Stulic a cui è preferito Cheddira come centravanti. Banda è squalificato