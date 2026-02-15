Offerte Sky
Napoli-Roma, Conte: "Rimontare due volte non era semplice. Stiamo onorando la maglia"

NAPOLI

Due volte in svantaggio al 'Maradona', gli azzurri pareggiano 2-2 lo scontro diretto per la Champions. Ne ha parlato Antonio Conte: "È stata una partita 'inglese', penso che ai punti avremmo meritato qualcosa di più. Il nostro futuro lo costruiremo nelle prossime partite che diranno quale competizione europea giocheremo l'anno prossimo". E sull'ennesimo infortunio toccato a Rrahmani: "Uno in più, uno in meno... Dovessimo perderlo troveremo un'altra soluzione"

NAPOLI-ROMA 2-2: HIGHLIGHTSPAGELLE - CLASSIFICA

Due volte in svantaggio al 'Maradona', ma quanti applausi per la doppia reazione che permette di restare davanti nella corsa alla prossima Champions. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Napoli impone il 2-2 alla Roma negandole l'aggancio al terzo posto in classifica. Anzi, gli azzurri restano a +3 dai rivali e a +4 sulla Juventus uscita sconfitta con l'Inter. Lo scatenato Malen trova le repliche prima di Spinazzola e poi dell'ultimo arrivato Alisson Santos, che firma il definitivo pareggio. Una sfida analizzata da Antonio Conte: "Ringraziamo i tifosi, non è scontato che abbiano riconosciuto ciò che stiamo facendo in questa stagione. Stiamo onorando la maglia, cerchiamo di combattere per il Napoli e sono contento per i ragazzi: so cosa stiamo facendo e le difficoltà che stiamo affrontando. Rimontare due volte la Roma non era semplice, penso che ai punti avremmo meritato qualcosa in più. Bella partita, giocata ad alta intensità. C’era pressione da entrambe le parti, una partita 'inglese'. Dobbiamo continuare sapendo che il nostro futuro ce lo stiamo costruendo in queste partite dove conosceremo quale competizione europea giocheremo la prossima stagione".

Alisson Santos risponde a Malen: Napoli-Roma 2-2

"Rrahmani ko? Uno in più, uno in meno..."

L'allenatore del Napoli ha parlato dei brasiliani Giovane e Alisson Santos: "Non potevamo fare mercato, sono con noi da meno di due settimane. Devono ancora capire meccanismi e situazioni di gioco. Alisson è più bravo nell'uno contro uno, Giovane è più punta anche se lo utilizziamo da trequartista. Sono bravi, umili e accettano il fatto che gli serva tempo per entrare nelle nostre dinamiche". E sull'infortunio di Rrahmani dopo l'episodio da rigore: "Ora uno in più uno in meno, troveremo la soluzione. Parlare sempre di infortuni diventa stupido: se lo recupereremo bene, altrimenti troveremo una soluzione come ogni partita che stiamo giocando questa stagione".

La classifica della Serie A

