Due volte in svantaggio al 'Maradona', ma quanti applausi per la doppia reazione che permette di restare davanti nella corsa alla prossima Champions. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Napoli impone il 2-2 alla Roma negandole l'aggancio al terzo posto in classifica. Anzi, gli azzurri restano a +3 dai rivali e a +4 sulla Juventus uscita sconfitta con l'Inter. Lo scatenato Malen trova le repliche prima di Spinazzola e poi dell'ultimo arrivato Alisson Santos, che firma il definitivo pareggio. Una sfida analizzata da Antonio Conte: "Ringraziamo i tifosi, non è scontato che abbiano riconosciuto ciò che stiamo facendo in questa stagione. Stiamo onorando la maglia, cerchiamo di combattere per il Napoli e sono contento per i ragazzi: so cosa stiamo facendo e le difficoltà che stiamo affrontando. Rimontare due volte la Roma non era semplice, penso che ai punti avremmo meritato qualcosa in più. Bella partita, giocata ad alta intensità. C’era pressione da entrambe le parti, una partita 'inglese'. Dobbiamo continuare sapendo che il nostro futuro ce lo stiamo costruendo in queste partite dove conosceremo quale competizione europea giocheremo la prossima stagione".

