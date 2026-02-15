Non riesce l'aggancio al terzo posto del Napoli alla squadra di Gasperini, che ha commentato il 2-2 al 'Maradona': "Nel finale ci sono state situazioni da sfruttare meglio. Malen? Sono sempre stato straconvinto perché è un attaccante completo. C'era bisogno di lui: lo avessimo avuto nel girone d'andata, ora avremmo qualche punto in più. La squadra però è cresciuta e negli ultimi scontri diretti ci resta più di un rammarico"

Niente aggancio al terzo posto, ma la Roma resta coinvolta più che mai nella corsa alla prossima Champions. Termina 2-2 al 'Maradona', pareggio imposto dal Napoli che due volte ha ripreso i giallorossi avanti nel risultato. Merito dello scatenato Donyell Malen, che ha segnato la seconda doppietta di fila e ritoccato a cinque i suoi gol in sole 6 presenze dal suo arrivo in Italia. Non è bastato però l'ennesimo exploit dell'olandese alla squadra di Gian Piero Gasperini, che ha commentato così a fine partita: "Finiamo spesso queste gare con ragazzi che devono crescere, mettere minuti e personalità. Sono minuti fondamentali, serve energia e freschezza ma c'erano situazioni che potevano essere sfruttate meglio. Malen? Sono sempre stato straconvinto, ha le caratteristiche migliori per un attaccante perché è completo: rapido, veloce, scambia coi compagni... C'era bisogno di lui, segna con grande frequenza e i compagni lo mettono nelle condizioni di essere pericoloso. Potremmo fare sempre meglio recuperando Dybala e diventeremo ancora più competitivi. Il rigore? Abbiamo visto che Malen calcia bene anche le punizioni in allenamento… E il rigore lo ha calciato precisissimo, secco, forte. Bravo".