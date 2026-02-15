Offerte Sky
Atalanta, Raspadori si ferma: a rischio playoff mondiale con Italia

Serie A

Brutte notizie in casa Atalanta per Giacomo Raspadori. L'attaccante, uscito ieri nei minuti finali della partita contro la Lazio ha subito uno stiramento di primo grado al flessore della gamba sinistra. Salterà il doppio impegno nel playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund e resta in dubbio per gli spareggi della Nazionale per andare ai Mondiali

Nell'Atalanta che ha ripreso a macinare vittorie e punti torna ad essere d'attualità il problema infortuni. Dopo De Ketelaere, appena operato al menisco interno destro lesionato al corno posteriore, si ferma anche Raspadori. L'attaccante uscito per un problema a una coscia all'86' della partita contro la Lazio ha subito uno stiramento di primo grado al flessore sinistro. Salterà la doppia sfida Champions con il Borussia Dortmund più Napoli e Sassuolo in campionato e anche il match contro la Lazio, semifinale d'andata della Coppa Italia. Da verificare la sua disponibilità per il playoff dell'Italia in vista della possibile qualificazione azzurra ai Mondiali.

