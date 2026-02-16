Cristian Chivu ha perso una grande occasione

Il rosso a Kalulu e le conseguenti polemiche relative alla decisione dell'arbitro e alla scenata di Bastoni potevano essere l'occasione ideale per Chivu di dimostrare di saper dare seguito alle proprie parole prounciate alla vigilia ("sarebbe bello che un allenatore parlasse quando ha un episodio a favore). Ma invece, nonostante fin qui la sua comunicazione sia stata da 10, ha fallito la lode