20 Febbraio 1986

"Il Milan è di Berlusconi": l'Italia del Cavaliere

Alfredo Corallo

Il 20 febbraio di quarant'anni fa l'acquisizione della società rossonera, che 'Sua Emittenza' porterà dall'orlo del fallimento alla conquista del mondo. È l'Italia 'spensierata' di Craxi e della Milano da bere, ma anche delle cruente guerre di mafia a Palermo. Il romanzo di un'epoca che, tra luci e molte ombre, traccerà un solco profondo nella storia del nostro Paese

