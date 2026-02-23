Domenica 22 febbraio Loftus-Cheek è stato costretto a uscire in barella durante Milan-Parma. Al 7’ il centrocampista ha provato a colpire il pallone di testa su cross (di rabona) di Saelemaekers, ma è stato colpito involontariamente da Corvi: il portiere del Parma si è scontrato in uscita con Loftus-Cheek, un contatto molto duro al viso dell’inglese. Il giocatore del Milan è rimasto a terra per 3 minuti, poi è stato portato via con il collo immobilizzato e il sangue sul volto