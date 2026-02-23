Infortunio Loftus-Cheek, oggi l'operazione per il centrocampista del Milan. News
Dopo lo scontro con Corvi in Milan-Parma, il centrocampista sarà sottoposto stamattina a un intervento all'ospedale San Paolo di Milano a causa della frattura di un osso alveolare. Si tratta di un'operazione molto delicata, resta da capire se verranno applicate viti o placche, la stagione dell'inglese potrebbe essere compromessa. L'intervento sarà condotto da un'equipe medica specializzata in chirurgia maxillo-facciale
INFORTUNIO LOFTUS-CHEEK: IL VIDEO - LA RICOSTRUZIONE
Cosa è la frattura dell'osso alveolare
La frattura dell'osso alveolare non è la rottura dell'intera mascella, ma consiste nella frattura di quella specifica porzione di osso che fa da 'alloggio' e da supporto alle radici dei denti. È un trauma facciale molto doloroso: il colpo ricevuto fa staccare o incrinare il blocco osseo, rendendo instabili i denti di quella zona. L'intervento sarà utile per 'immobilizzare' i denti colpiti e permettere all'osso di saldarsi.
L'intervento e le conseguenze post-operatorie
Loftus-Cheek dovrà essere operato a causa della frattura dell'osso alveolare, un trauma facciale importante. Si tratta di un intervento molto delicato e insolito nel mondo calcio: resta da capire se verranno applicate viti o placche, non si conoscono i tempi di recupero (presumibilmente diversi mesi), non si conosce la vera entità del danno, da capire quali saranno le conseguenze (possibile perdita di stabilità, equilibrio, ecc), non si sa soprattutto come potrà alimentarsi Loftus-Cheek dopo l'intervento (potrebbe essere necessario l'utilizzo di una cannuccia). La stagione di Loftus-Cheek potrebbe essere compromessa.
Il trasferimento all'ospedale San Paolo
Dopo i primi accertamenti svolti all'ospedale San Carlo, Loftus-Cheek è stato trasportato all'ospedale San Paolo, dove stamattina sarà sottoposto a intervento chirurgico. L'idea era di operare il giocatore subito nella notte, ma era necessarrio attendere qualche ora in più per creare l'equipe medica (l'ospedale San Paolo è specializzato nella chirurgia maxillo-facciale)
Gli accertamenti evidenziano la frattura
Dopo i soccorsi in campo, Loftus-Cheek è stato trasportato all'ospedale San Carlo, distante poco più di un kilometro dallo stadio San Siro: qui si è sottoposto ad accertamenti più approfonditi, che hanno evidenziato la frattura dell'osso alveolare
La rottura dei denti e i due tagli
Dopo lo scontro con Corvi e i primi soccorsi ricevuti in campo, Loftus-Cheek è stato portato via in barella dopo appena 11 minuti tra gli applausi di San Siro, con il collo immobilizzato e il sangue sul volto. Dai primi controlli sono emersi la rottura di almeno due-tre denti superiori e due tagli (di cui uno sulla fronte).
Nessun trauma cranico commotivo
Lo scontro tra Loftus-Cheek e Corvi è stato molto duro, l'inglese è stato colpito involontariamento al volto dall'uscita del portiere. Fortunatamente l'inglese non ha riportato un trauma cranico commotivo né perdita di coscienza dopo l'incidente con Corvi
La ricostruzione dell'infortunio
Domenica 22 febbraio Loftus-Cheek è stato costretto a uscire in barella durante Milan-Parma. Al 7’ il centrocampista ha provato a colpire il pallone di testa su cross (di rabona) di Saelemaekers, ma è stato colpito involontariamente da Corvi: il portiere del Parma si è scontrato in uscita con Loftus-Cheek, un contatto molto duro al viso dell’inglese. Il giocatore del Milan è rimasto a terra per 3 minuti, poi è stato portato via con il collo immobilizzato e il sangue sul volto