Sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby di Milano in programma domenica sera e valido per la 28^ giornata del campionato. Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e Di Bello (come AVar).

Milan-Inter a Doveri: i precedenti nei derby

Sarà il quarto derby arbitrato da Doveri in campionato (due vinti dall'Inter e un pari) e il quinto in assoluto: l'ultimo precedente in ordine cronologico è in Coppa Italia, con la vittoria del Milan per 3-0 nella semifinale di ritorno della scorsa stagione. Gli altri precedenti sorridono ai nerazzurri, come detto, il primo nel 2019 alla quarta giornata, con vittoria 2-0 della squadra di Conte contro il Milan di Giampaolo. Nel 2021 il 3-0 sempre dell'Inter targata Conte contro il Milan di Pioli, la partita che segnò la definitiva fuga verso lo scudetto nerazzurro. A inizio 2021/22 (anno dello scudetto milanista) il pareggio 1-1 con gol di Calhanoglu su rigore e pari con l'autorete di de Vrij. In generale, Doveri ha arbitrato il Milan 34 volte, con 19 vittorie rossonere, 9 pari e 6 ko. Più partite con l'Inter: 39, con 16 vittorie nerazzurre, 13 pari e 10 sconfitte.