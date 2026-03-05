Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e Di Bello (come AVar). Sarà il quarto derby arbitrato da Doveri in campionato (due vinti dall'Inter e un pari) e il quinto in assoluto: l'ultimo precedente in Coppa Italia con la vittoria del Milan per 3-0
Sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby di Milano in programma domenica sera e valido per la 28^ giornata del campionato. Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e Di Bello (come AVar).
Milan-Inter a Doveri: i precedenti nei derby
Sarà il quarto derby arbitrato da Doveri in campionato (due vinti dall'Inter e un pari) e il quinto in assoluto: l'ultimo precedente in ordine cronologico è in Coppa Italia, con la vittoria del Milan per 3-0 nella semifinale di ritorno della scorsa stagione. Gli altri precedenti sorridono ai nerazzurri, come detto, il primo nel 2019 alla quarta giornata, con vittoria 2-0 della squadra di Conte contro il Milan di Giampaolo. Nel 2021 il 3-0 sempre dell'Inter targata Conte contro il Milan di Pioli, la partita che segnò la definitiva fuga verso lo scudetto nerazzurro. A inizio 2021/22 (anno dello scudetto milanista) il pareggio 1-1 con gol di Calhanoglu su rigore e pari con l'autorete di de Vrij. In generale, Doveri ha arbitrato il Milan 34 volte, con 19 vittorie rossonere, 9 pari e 6 ko. Più partite con l'Inter: 39, con 16 vittorie nerazzurre, 13 pari e 10 sconfitte.
Tutti gli arbitri della 28^ giornata
NAPOLI – TORINO Venerdì 6/03 h. 20.45
FABBRI
BAHRI – POLITI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
CAGLIARI – COMO Sabato 7/03 h. 15.00
MARINELLI
MORO – BIFFI
IV: AYROLDI
VAR: NASCA
AVAR: GUIDA
ATALANTA – UDINESE Sabato 7/03 h. 18.00
RAPUANO
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
JUVENTUS – PISA Sabato 7/03 h. 20.45
SACCHI J.L.
DI GIOIA – LAUDATO
IV: TURRINI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
LECCE – CREMONESE h. 12.30
SOZZA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV: PAIRETTO
VAR: DI PAOLO
AVAR: FOURNEAU
BOLOGNA – H. VERONA h. 15.00
MUCERA
BINDONI – TEGONI
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
FIORENTINA – PARMA h. 15.00
ZUFFERLI
IMPERIALE – CECCON
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARIANI
GENOA – ROMA h. 18.00
COLOMBO
ROSSI M. – VECCHI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MANGANIELLO
MILAN – INTER h. 20.45
DOVERI
BACCINI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: ABISSO
AVAR: DI BELLO
LAZIO – SASSUOLO Lunedì 9/03 h. 20.45
ARENA
MELI – ALASSIO
IV: TREMOLADA
VAR: PATERNA
AVAR: ABISSO