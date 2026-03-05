Offerte Sky
Milan-Inter a Doveri, arbitri Serie A: le designazioni per la 28^ giornata

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e Di Bello (come AVar). Sarà il quarto derby arbitrato da Doveri in campionato (due vinti dall'Inter e un pari) e il quinto in assoluto: l'ultimo precedente in Coppa Italia con la vittoria del Milan per 3-0

LO SPECIALE DERBY DI MILANO

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby di Milano in programma domenica sera e valido per la 28^ giornata del campionato. Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e Di Bello (come AVar).

Milan-Inter a Doveri: i precedenti nei derby

Sarà il quarto derby arbitrato da Doveri in campionato (due vinti dall'Inter e un pari) e il quinto in assoluto: l'ultimo precedente in ordine cronologico è in Coppa Italia, con la vittoria del Milan per 3-0 nella semifinale di ritorno della scorsa stagione. Gli altri precedenti sorridono ai nerazzurri, come detto, il primo nel 2019 alla quarta giornata, con vittoria 2-0 della squadra di Conte contro il Milan di Giampaolo. Nel 2021 il 3-0 sempre dell'Inter targata Conte contro il Milan di Pioli, la partita che segnò la definitiva fuga verso lo scudetto nerazzurro. A inizio 2021/22 (anno dello scudetto milanista) il pareggio 1-1 con gol di Calhanoglu su rigore e pari con l'autorete di de Vrij. In generale, Doveri ha arbitrato il Milan 34 volte, con 19 vittorie rossonere, 9 pari e 6 ko. Più partite con l'Inter: 39, con 16 vittorie nerazzurre, 13 pari e 10 sconfitte.

Tutti gli arbitri della 28^ giornata

NAPOLI – TORINO    Venerdì 6/03 h. 20.45

FABBRI

BAHRI – POLITI

IV: PERRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

 

CAGLIARI – COMO    Sabato 7/03 h. 15.00

MARINELLI

MORO – BIFFI

IV: AYROLDI

VAR: NASCA

AVAR: GUIDA

 

ATALANTA – UDINESE     Sabato 7/03 h. 18.00

RAPUANO

COSTANZO – MASTRODONATO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA

 

JUVENTUS – PISA    Sabato 7/03 h. 20.45

SACCHI J.L.

DI GIOIA – LAUDATO

IV: TURRINI

VAR: MARINI

AVAR: GIUA

 

LECCE – CREMONESE    h. 12.30

SOZZA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV: PAIRETTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: FOURNEAU

 

BOLOGNA – H. VERONA    h. 15.00

MUCERA

BINDONI – TEGONI

IV: MASSA

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

 

FIORENTINA – PARMA    h. 15.00

ZUFFERLI

IMPERIALE – CECCON

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARIANI

 

GENOA – ROMA     h. 18.00

COLOMBO

ROSSI M. – VECCHI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR:  MANGANIELLO

 

MILAN – INTER    h. 20.45

DOVERI

BACCINI – BERTI

IV: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: DI BELLO

 

LAZIO – SASSUOLO    Lunedì 9/03 h. 20.45

ARENA

MELI – ALASSIO

IV: TREMOLADA

VAR: PATERNA

AVAR:  ABISSO

CALCIO: SCELTI PER TE