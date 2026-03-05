Paulo Dybala sta bene e si candida a una maglia da titolare con il Genoa (match LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW domenica 8 marzo). L'argentino, in panchina nell'ultimo turno con la Juve, non gioca dal 25 gennaio contro il Milan. Roma che invece dovrà ancora fare a meno di Soulé ed Hermoso. Intanto Evan Ferguson è a Brighton per consulti alla caviglia operata a marzo 2024 e sulla quale ha avuto due ricadute. Valutazioni in corso, possibile possa essere operato nuovamente

CHI RECUPERA E CHI NO IN SERIE A