D'Aversa: "Arrivo con entusiasmo, serve coraggio"

Giornata di presentazione allo stadio Grande Torino per Roberto D'Aversa a Torino. Il nuovo allenatore granata prende il posto di Marco Baroni, esonerato dopo il pesante 3-0 subito sul campo del Genoa domenica scorsa. Con lui anche il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo del club Gianluca Petrachi e proprio il numero uno del Toro ha preso la parola per primo: "D'Aversa l'ho sempre apprezzato molto, soprattutto il suo percorso al Parma. Abbiamo avuto poca continuità e alcune fiammate. Il bilancio è negativo e l'ambiente non è dei più favorevoli. Ma la squadra deve trovare al suo interno forza e motivazioni per ribaltare la situazione. Sono massimamente dispiaciuto per com'è andata la stagione, si era partiti con altri obiettivi e prospettive. Ma c'è la volontà di cambiare rotta e fare le cose in meglio. La responsabilità è fondamentale e me l'assumo tutta"

