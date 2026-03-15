L'allenatore della Lazio soddisfatto per la prestazione e per il risultato contro il Milan: "Questa serata sarebbe stata da ricordare anche senza risultato, abbiamo regalato ai tifosi anche la vittoria". Sul modo di giocare della Lazio: "Abbiamo giocatori di strappo ma anche nel palleggio stiamo migliorando". Sulla stagione: "La più difficile da quando sono in Serie A"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Maurizio Sarri al termine del successo sul Milan arrivato in un Olimpico finalmente pieno: "Stasera c'era un clima all'Olimpico bellissimo, sarebbe stato un ricordo bellissimo anche senza il risultato . I ragazzi hanno dato al pubblico anche la soddisfazione del risultato, ma questo è un clima che è da ricordare - dice - La squadra a livello di intensità e di applicazione è sempre stata su buoni livelli, ultimamente anche a me sembra che ci sia qualcosa in più a livello caratteriale. Abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio solo di un gol, potevamo fare più gol, poi nella ripresa non abbiamo sostenuto la stessa intensità per tutte le difficoltà che ci sono". Nonostante tutto la Lazio rimane una squadra di buona qualità in una stagione complicata: " E' sicuramente la stagione più difficile da quando sono in Serie A per mille motivi, va fatto un applauso alla squadra che poteva sfaldarsi e invece lotta sempre"

"Motta ha delle doti, speriamo la sua crescita non ci costi nulla"

Una Lazio che, in questa stagione, ha anche cambiato modo di giocare, molto più verticale: "È chiaro che abbiamo una squadra più di strappo che di palleggio, quindi ci si deve adattare alle caratteristiche dei giocatori - continua - Ho tolto un giocatore a un certo punto perché strappava troppo e ci si allungava (Isaksen, ndr), col Milan rischi di prendere imbarcate. Questa è una squadra che sta crescendo anche a livello di palleggio, in alcuni momenti riesce a palleggiare anche con discreta qualità". Rispetto alla gara del giovane portiere Motta, alla sua seconda da titolare: "Motta ha fatto bene tra i pali oggi, ha fatto 2-3 errori a livello di distribuzione poi si è ripreso. È un ragazzo che ha delle doti, deve crescere e speriamo che questa crescita non ci costi nulla"