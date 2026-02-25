Arbitri Serie A, le designazioni della 27^ giornata: Sozza per Roma-Juventusarbitri serie a
Simone Sozza è stato designato per dirigere Roma-Juventus. Inter-Genoa a Fabbri, Colombo per Verona-Napoli e Massa in Cremonese-Milan. Tutti gli arbitri della 27^ giornata di Serie A
PARMA–CAGLIARI Venerdì 27/02 h. 20.45
MASSIMI
PRETI – BARONE
IV: COLLU
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
COMO–LECCE Sabato 28/02 h. 15.00
FOURNEAU
VECCHI – MASTRODONATO
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: MANGANIELLO
H. VERONA–NAPOLI Sabato 28/02 h. 18.00
COLOMBO
DEI GIUDICI – ROSSI M.
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
INTER–GENOA Sabato 28/02 h. 20.45
FABBRI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUIDA
CREMONESE–MILAN Domenica 01/03 h. 12.30
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: GUIDA
AVAR: MAGGIONI
SASSUOLO–ATALANTA Domenica 01/03 h. 15.00
MARCHETTI
CIPRESSA – POLITI
IV: MUCERA
VAR: NASCA
AVAR: DOVERI
TORINO–LAZIO Domenica 01/03 h. 18.00
ABISSO
IMPERIALE – CAVALLINA
IV: TREMOLADA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PATERNA
ROMA–JUVENTUS Domenica 01/03 h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – LO CICERO
IV: SACCHI J.L.
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
PISA–BOLOGNA Lunedì 02/03 h. 18.30
FELICIANI
BACCINI – BELSANTI
IV: MARINELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI VUOLO
UDINESE–FIORENTINA Lunedì 02/03 h. 20.45
PAIRETTO
PASSERI – MONDIN
IV: RAPUANO
VAR: PATERNA
AVAR: DOVERI