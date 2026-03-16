Nel mese in corso i giallorossi sono ancora senza vittorie tra campionato e Europa League, ma soprattutto hanno smarrito la solidità difensiva che li aveva contraddistinti fin qui. Con un attacco a ranghi ridotti da inizio stagione, tenuto in linea di galleggiamento dal solo Malen, i giallorossi saranno in grado di tenere il passo per la lotta Champions?