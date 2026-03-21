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Conte e il Napoli, i nodi da sciogliere per andare avanti insieme

Massimo Ugolini

Massimo Ugolini
©Getty

Le quattro vittorie consecutive in campionato, un piazzamento per la prossima Champions (quasi) blindato, l'infermeria che si svuota: il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli è al suo punto più alto da diversi mesi a questa parte, ora pensare a un terzo anno insieme non è più così impossibile

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