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l'intervista

Gabbia: "Tra Leao e Pulisic tutto ok, siamo un grande gruppo. E per lo scudetto..."

Redazione Sky Sport

Dalle sue condizioni al rammarico per non poter aiutare la Nazionale in un momento così importante, passando per la rincorsa all'Inter, l'importanza di Allegri e il non litigio tra Leao e Pulisic: le parole di Matteo Gabbia a Sky Sport Insider

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