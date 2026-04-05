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l'intervista

Mancini: "I miei Inter-Roma: che ricordi! Chivu allenatore in campo, Totti fuoriclasse"

Tommaso Paghi

Tommaso Paghi

Cinque stagioni con la maglia della Roma, due con quella nerazzurra dell'Inter: Amantino Mancini si racconta tra ricordi, aneddoti e vecchi amici a Sky Sport Insider in vista della sfida tra le sue due ex squadre

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