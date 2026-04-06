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l'analisi

La Roma deve iniziare ad anticipare il futuro

Paolo Assogna

Ovvero, cominciare a ragionare già sulla prossima stagione con un obiettivo chiaro, rispondere a una semplice domanda: la dirigenza riuscirà a dare una squadra adatta al gioco di Gasperini? Perché l'evidente crollo di marzo, una sola vittoria in 7 partite, è frutto soprattutto di questo, l'incompatibilità di questa rosa con le richieste dell'allenatore, almeno nel lungo periodo 

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