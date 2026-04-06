La Roma deve iniziare ad anticipare il futuro

Ovvero, cominciare a ragionare già sulla prossima stagione con un obiettivo chiaro, rispondere a una semplice domanda: la dirigenza riuscirà a dare una squadra adatta al gioco di Gasperini? Perché l'evidente crollo di marzo, una sola vittoria in 7 partite, è frutto soprattutto di questo, l'incompatibilità di questa rosa con le richieste dell'allenatore, almeno nel lungo periodo
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider