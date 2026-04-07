visto dal talent
La Juve deve ancora capire che tipo di squadra sia
La partita a due facce contro il Genoa ha confermato quello che della Juve si dice da mesi: manca la continuità che possa rendere i bianconeri davvero una grande squadra. A chi aggrapparsi? A Spalletti, che però ancora non ha chiaro del tutto quali siano i giocatori su cui fare sempre affidamento
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