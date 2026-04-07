Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
visto dal talent

La Juve deve ancora capire che tipo di squadra sia

Michele Padovano

La partita a due facce contro il Genoa ha confermato quello che della Juve si dice da mesi: manca la continuità che possa rendere i bianconeri davvero una grande squadra. A chi aggrapparsi? A Spalletti, che però ancora non ha chiaro del tutto quali siano i giocatori su cui fare sempre affidamento

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ