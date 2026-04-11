La partita Torino-Hellas Verona valida per la 32^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 11 aprile alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Hellas Verona

Dopo una serie di quattro pareggi di fila nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, nelle successive nove sfide in Serie A tra Torino e Hellas Verona ci sono state ben sei vittorie granata e tre pareggi; dopo il successo per 3-0 nella gara di andata, i piemontesi potrebbero battere gli scaligeri in entrambi gli incontri stagionali per la prima volta dalla Serie A 2021/22. L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle ultime 13 sfide contro il Torino in Serie A (7N, 6P) e solo una volta ha registrato una serie più lunga contro i granata senza mai vincere nella massima serie: 15 partite di fila tra il 1971 e il 1979 (8N, 7P). Il bilancio è in equilibrio nelle sfide disputate tra Torino e Hellas Verona sul campo dei granata in Serie A negli anni 2000: in 12 gare complessive si registrano due vittorie per parte e otto pareggi, di cui ben sette nelle ultime otto partite. Nella gestione Roberto D'Aversa il Torino ha alternato una vittoria (tre) a una sconfitta (due) in Serie A, vincendo la gara più recente (1-0 vs Pisa). L'Hellas Verona ha perso le ultime tre gare in Serie A senza mai segnare e potrebbe arrivare a quattro sconfitte consecutive nella massima serie senza trovare la via del gol per la prima volta da marzo 2014, con Andrea Mandorlini alla guida. Il Torino ha vinto le ultime due gare casalinghe in Serie A, con un punteggio complessivo di 6-1 (2-0 vs Lazio, 4-1 vs Parma), e potrebbe ottenere tre successi interni di fila nella massima serie per la prima volta da novembre-dicembre 2023, contro Sassuolo, Atalanta ed Empoli in quel caso.