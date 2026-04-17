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Inter ft. Pink Floyd: calcio e rock per i 50 anni di 'Wish You Were Here'
In occasione del match di San Siro contro il Cagliari (alle 20.45 su Sky) i nerazzurri di Chivu scenderanno in campo con una speciale giacca pre-gara: un omaggio al leggendario album della band britannica e alla squadra di calcio fondata negli anni '70 da Roger Waters e compagni
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