E' Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la Serie A e B. Tommasi, 50 anni, prende il posto di Gianluca Rocchi , indagato a Milano per concorso in frode sportiva, fino al termine dell'attuale campionato Tommasi è stato eletto dalla Commissione dell'AIA riunita questo lunedì e designerà gli arbitri per le ultime giornate dei campionati di A e B, oltre che per playoff e playout di Serie B .

La carriera di Dino Tommasi

Dino Tommasi è nato a Bassano del Grappa il 6 maggio 1976, ha iniziato la carriera arbitrale nel 1993. Dopo una lunga gavetta, è diventato professionista nel 2003. Dalla Serie C alla Serie A dove ha debuttato il 15 marzo 2008 (Udinese-Lazio). Ha militato stabilmente negli organici di vertice dell'AIA, collezionando 56 presenze nella massima serie prima di essere dismesso nel 2015. Rimane nel mondo arbitrale e intraprende un percorso dirigenziale. Tra i suoi incarichi più rilevanti la presidenza del Comitato Regionale Arbitri Veneto dal 2016 al 2020 e il ruolo di Responsabile della Commissione Arbitri Interregionale. Prima della recente nomina, ricopriva l'incarico di Componente della CAN A e B.