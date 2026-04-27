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la statistica

Nei piedi di Obrador la rivoluzione e il futuro del Torino

Valentino Della Casa
©Getty

Arrivato quasi in sordina in inverno, nel Torino Obrador è diventato il padrone della fascia sinistra. I dati spiegano bene in cosa sia già riuscito a eccellere e quali siano le aree di miglioramento. E il Toro, ora, non vuole più privarsene: cosa dice il calciomercato

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