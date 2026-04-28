visto dal talent
Mai così pochi gol: nessuno allena l'egoismo
Mai come quest'anno in Serie A si segna poco: il confronto con i campionati precedenti è molto negativo e in crisi sono soprattutto le punte centrali. Cosa sta succedendo e quali soluzioni si possono adottare
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