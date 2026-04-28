Rocchi non si presenterà davanti ai Pm giovedì 30 aprile. Le news sull'inchiesta LIVE
Il presidente Coni Buonfiglio interviene sull’ipotesi di commissariamento Figc, dopo l'inchiesta di Milano sugli arbitri “Non ci sono i presupposti, quando ci sono stati ho commissariato. Non mi faccio influenzare da destra e sinistra”. Intanto l’ex designatore Rocchi non si presenterà giovedì 30 aprile all'interrogatorio, lo ha comunicato il legale; il vice Gervasoni orientato a presentarsi. Oggi la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso del presidente Aia Zappi contro l’inibizione di 13 mesi
Zappi dopo udienza: "Ferito nel sentirmi descrivere come abusante delle proprie funzioni"
"A livello sportivo oggi è il grado che ci porterà alla definitività. Valuteremo le motivazioni della sentenza per provare a verificare se ci possono essere ulteriori margini di impugnabilità ed arrivare, eventualmente, a un livello risarcitorio. Spero nell'ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva e poi valuteremo l'adozione di ulteriori passaggi: lo meritano i 115 anni dell'associazione". Così Antonio Zappi, presidente dell'Aia inibito 13 mesi, uscendo dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni dopo l'udienza durata circa un'ora e mezza. "Quello che mi ha ferito di più è sentirmi descrivere come abusante delle proprie funzioni e sleale, uno che ha violato l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva. Prima che un arbitro - ha aggiunto Zappi - sono un uomo di profondi valori: sentirmi condannato a 13 mesi, che per l'Aia e il sistema sono un ergastolo dirigenziale, credo sia anche un tema di sproporzione della pena". Il presidente dell'Aia ribadisce ancora di aver "sentito dire che ho pressato organi tecnici per farli dimettere e per arrivare a questo in maniera concordato ho acquisito manifestazioni di interesse e disponibilità al cambio di ruolo. Ho promosso gli organi tecnici affinché assumessero l'incarico a organo tecnico superiore. Questo è stato valutato in maniera diversa dagli organi endofederali e spero che oggi il Coni lo rivaluti in una certa maniera", conclude
AGI, teste ai Pm: "Da Rocchi suggerimenti a più di una ventina di arbitri"
"Quelli del 'circolino' di Gianluca Rocchi che si giravano a guardare il 'gobbo' e beneficiavano dei suggerimenti al Var erano più di una ventina". Una fonte anonima del mondo arbitrale racconta all'AGI una parte di quello che ha messo a verbale, in sei ore di deposizione, davanti al pubblico ministero Maurizio Ascione nell'inchiesta che ha portato all'autosospensione del designatore. "Il codice dei 'segni' a Lissone esisteva ma non tutti ricevevano i 'suggerimenti di Rocchi o di altri. Quelli erano rivolti solo agli 'amici' - spiega in un'intervista nella quale chiede di non essere citato per la delicatezza della sua posizione di testimone in un'indagine in pieno corso -. Chi non si piegava a questo metodo veniva esautorato. All'epoca c'era già un grosso malumore nel resto del gruppo degli addetti al Var, anzi la definirei una totale ribellione sotto traccia della componente sana del gruppo"
Le ultime sull'inchiesta da Milano
Con Silvia Vallini le ultime news sull'inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri. Con la decisione di Rocchi, annunciata dal legale, di non presentarsi giovedì 30 aprile davanti ai Pm per l'interrogatorio
Collegio garanzia, terminata l'udienza di Zappi
Intanto a Roma è terminata l'udienza di Antonio Zappi, presidente dell'Aia, presso il Collegio di garanzia del Coni, che dovrà decidere sul ricorso contro i 13 mesi di inibizione
Legale Rocchi: "Giovedì non si presenterà a interrogatorio"
Il legale di Gianluca Rocchi, avvocato Antonio D'Avirro, rende noto che giovedì il designatore arbitrale autosospeso perché indagato per fronte sportiva dalla Procura di Milano "non si presenterà per rendere l'interrogatorio. Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo", aggiunge in una nota il legale.
Tommasi: "Solidarietà e vicinanza a Rocchi e Gervasoni"
Prime dichiarazioni dal responsabile ad interim della Can Dino Tommasi, nominato ieri al posto dell'autosospeso Rocchi: "Mandiamo un messaggio di solidarietà e vicinanza a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni da tutto il gruppo di arbitri. Siamo pronti e sereni e cercheremo di terminare con stabilità e determinazione questo campionato".
Coni, udienza Zappi: rigettata richiesta di rinvio presentata dai legali del presidente dell'Aia
L'udienza di Antonio Zappi, presidente dell'Aia inibito, davanti al Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni si è aperta con una richiesta di rinvio da parte del legale del presidente Aia che sta scontando la squalifica di 13 mesi. Richiesta rigettata dal Collegio. L'avvocato Sergio Santoro, infatti, aveva sottolineato la possibile connessione di questa indagine con quella della Procura di Milano chiedendo di attenderne gli sviluppi. L'avvocato Figc, Giancarlo Viglione, nella sua replica ha sottolineato che "non esiste una connessione diretta" tra i due procedimenti, sottolineando come "la Figc non può restare in questo stato di incertezza. Abbiamo bisogno di sapere se Zappi può tornare a fare il presidente, abbiamo necessità di chiarezza".
Al Coni è iniziata l'udienza di Zappi
È iniziata da poco l'udienza di Antonio Zappi, presidente dell'Aia inibito per 13 mesi. Presieduto da Gabriella Palmieri, il Collegio di Garanzia dello Sport discute il ricorso presentato dallo stesso Zappi, che lo scorso 22 gennaio era stato inibito per 13 mesi dal Tribunale Federale Nazionale della Figc per la vicenda delle presunte pressioni esercitate nei confronti degli associati Ciampi e Pizzi per favorire, seconda l'accusa, l'ascesa di Orsato e Braschi.
Buonfiglio: "No a commissariamento Figc"
Sulla vicenda relativa all'ipotesi di commissariamento della Figc, alla luce anche dell'inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale, è intervenuto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "Il Presidente del Coni ha il compito di monitorare, ma questo non vuol dire fare lo sceriffo né che mi lasci influenzare da destra e sinistra, o da chi parla al mio posto. Non esiste! Sono stato eletto per far rispettare le regole ma il primo che deve rispettarle sono io. Conoscendomi, quando ci sono stati i presupposti, ho commissariato o no? Sì. Stavolta no".
Zappi: "Affronto la partita con fiducia e speranza"
Arrivando alla sede del Coni prima dell’audizione al Collegio di Garanzia, il presidente dell'Aia Antonio Zappi ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Uno sportivo affronta le partite che gioca sempre con fiducia e grande speranza. Da dove nascono? Chi è accusato di atti che non ha commesso, o disciplinarmente non rilevanti, ha la speranza di incontrare un giudice che lo riconosca". A proposito dell'inchiesta della procura di Milano, Zappi sottolinea di aver "mandato un messaggio a Rocchi e Gervasoni, sono vicino e solidale con loro. Appena ho ricevuto la segnalazione che ci fosse qualcosa ho informato gli organi competenti. Io sono inibito ma c'è un aspetto umano. L'indagine è in corso, mi auguro si risolva in fretta. Credo che a volte la volontà di descrivere il mondo arbitrale come dilaniato sia per interessi estranei al mondo arbitrale stesso, ma non sono convinto corrisponda alla realtà".
Abodi: "Il calcio non è tutto"
"Oggi non parlo di calcio e di sport. Perché? Ogni cosa ha il suo tempo. Tra poco ho un'audizione alla Camera sull'infanzia, i contenuti dei quali mi devo occupare sono tanti e a volte si pensa che il calcio sia tutto ma c'è anche tutto il resto". Cosi' il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha 'dribblato' ogni domanda sulla situazione del calcio, tra mancata qualificazione ai Mondiali e l'inchiesta sugli arbitri.
Legale Rocchi: "Domani decidiamo se rispondere ai PM giovedì"
"Domani decideremo come rispondere all'invito a comparire per il 30 aprile: se andare oppure avvalerci della facoltà di non rispondere. Non conosciamo i dettagli dell'accusa di concorso in frode sportiva, siamo in una situazione di oscurità totale. Gli elementi di accusa li ignoriamo, non ci sono noti, ecco perchè stiamo valutando che iniziativa prendere. Non presentarsi può essere un'ipotesi valida, devo confrontarmi con il cliente e domani prenderemo una decisione". Lo ha dichiarato a Radio Crc il legale di Gianluca Rocchi, Antonio D'Avirro, a proposito dell'inchiesta sugli arbitri. "Come sta Rocchi? Bene non sta, si trova coinvolto in una tempesta. Nonostante sia una persona forte e capace, la contestazione di frode sportiva è pesante e quindi lui è molto colpito. Sul caso Paterna”, ha proseguito D'Avirro, “il tema non è tanto se sia stato Rocchi o meno, ma se effettivamente si concretizzi la circostanza di frode sportiva. Chi e' intervenuto ha corretto un errore in cui stava si incorrendo, perché è pacifico che quello fosse rigore: quindi colui che è intervenuto, anziché alterare il risultato della gara, che è la finalità che caratterizza il reato di frode sportiva, ha evitato che il risultato della gara venisse alterato, ha corretto un errore. È stata rispettata la lealtà sportiva, perché è chiaro che fosse un rigore clamoroso e plateale. Chi è intervenuto ha evitato che la gara venisse alterata. Quando vedrò gli atti, saprò rendermi conto di come sono andate le cose. Non faccio ipotesi, aspetto che mi vengano depositati gli atti e poi difenderò il mio cliente".
Manfredi (presidente Federvolley): "Commissariamento Figc? Per rigenerarsi basta volerlo"
"All'interno di ogni movimento c'è la possibilità, a mio avviso, di rigenerarsi: basta volerlo. E avere un percorso particolare, perché non è vero che se un percorso va bene per la pallavolo possa andare bene anche per il calcio o per il tennis. Ognuno ha le sue peculiarità". Lo dice il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, sull'ipotesi del commissariamento della Figc. "Io già ho i miei problemi come federazione di pallavolo - aggiunge Manfredi durante la presentazione dell'estate delle nazionali azzurre -. Ci sono delle regole, ci sono delle leggi, ci sono delle situazioni a livello internazionale come la Uefa che potranno esprimere la loro idea. Personalmente, non mi posso esprimere per una ragione elementare: non conosco le problematiche. Poi se il Governo riterrà di cambiare le regole, perché quelle non vanno bene, è un problema del Governo, è un problema della federazione calcio, non conosco le problematiche per poterle commentare".
Oggi il Coni si pronuncia sull'inibizione del presidente Aia Zappi: il punto
Nel pomeriggio, il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni valuterà il ricorso del presidente dell'Aia Zappi, inibito per 13 mesi. Il VIDEO
Gli aggiornamenti dal Tribunale di Milano
In diretta dal Tribunale di Milano, Silvia Vallini ci aggiorna sugli sviluppi dell'inchiesta della procura. In particolare, è sempre meno probabile che Rocchi si presenti giovedì alla convocazione dei PM. Il VIDEO
Cosa succede oggi
In attesa di sviluppi dalla procura di Milano, dove saremo collegati per tutta la giornata sia su Sky Sport 24 che su SkyTG24, questi gli altri appuntamenti in agenda oggi:
- Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni si esprimerà nel pomeriggio sul ricorso presentato dal presidente dell'Aia Antonio Zappi contro l’inibizione di 13 mesi ( comminata sia in primo grado che in appello). Zappi sarà ascoltato alle 15.30, poi la decisione di quello che rappresenta l’ultimo grado del giudizio sportivo.
- E’ in programma una riunione da remoto del Consiglio d’Amministrazione della Lega Calcio Serie A con all’ordine del giorno temi federali
L'inchiesta sui giornali sportivi: Corriere dello Sport
“Una faida arbitrale”, titola il CorSport che sottolinea lo scontro interno al sistema arbitrale che potrebbe portare al commissariamento dell’Aia
L'inchiesta sui giornali sportivi: Gazzetta dello Sport
“Nessun club è indagato” è il titolo della Gazzetta dello Sport. L’inchiesta si concentra sul mondo arbitrale: circa 30 persone interrogate, sotto esame ci sono 5 partite, che però non riguardano la stagione in corso, elemento che ridimensiona l’impatto immediato sul campionato attuale.
L'inchiesta sui giornali sportivi: Tuttosport
“Il calcio in bilico” è il titolo di Tuttosport che riporta i timori di instabilità generati dall’inchiesta della Procura di Milano e le possibili ripercussioni istituzionali e sportive. Dal nuovo incarico per il pm Ascione alle tensioni interne alla Procura, dai “codici segreti” nella sala VAR al giorno del giudizio per il presidente Aia Zappi. Mentre quello dimissionario Figc Gravina critica apertamente l’ipotesi di un commissariamento deciso per legge
Inchiesta arbitri, quello che sappiamo fin qui
Al momento non ci sono indagati esterni all'ambiente arbitrale, e quindi nemmeno eventuali tesserati dell'Inter, nell'inchiesta della Procura di Milano che ha portato all’iscrizione nel registro il capo degli arbitri Rocchi per presunti favoritismi ai nerazzurri in due occasioni e per interferenza con l'operato dei Var in un'altra. In pratica l'ipotesi di concorso in frode sportiva rimane, ma non sono stati ancora individuati gli altri concorrenti.
Rocchi e Gervasoni giovedì in Procura
Se ne saprà di più giovedì. Forse. Perché è possibile che Rocchi su suggerimento del suo legale D'Avirro si avvalga della facoltà di non rispondere, stanti la carenza di circostanze e nomi su cui incardinare la difesa. Dovrebbe presentarsi invece Andrea Gervasoni, il vice di Rocchi a sua volta sotto inchiesta e autosospesosi.
Gli indagati fin qui noti
Sono emersi nel frattempo i nomi degli altri indagati, per l'appunto al momento solo arbitri: oltre al Var Paterna (quello della famosa ‘bussata’ alla sala Var di Lissone), indagato per false dichiarazioni, ci sono Nasca e Di Vuolo, var e avar di Inter-Verona del gennaio 2024 (la partita del colpo di Bastoni a Duda non visto (episodio che tra l'altro proprio Rocchi analizzò in pubblico a Coverciano con tanto di audio della sala Var, per spiegare l'errore commesso).
- Gianluca Rocchi (Ex Designatore Serie A e B): Indagato per concorso in frode sportiva. Secondo gli inquirenti, avrebbe interferito illecitamente sulle decisioni del VAR e scelto ufficiali di gara "graditi" a determinate società. Si è autosospeso dal suo incarico.
- Andrea Gervasoni (Supervisore VAR): Indagato per frode sportiva. È sospettato di aver condizionato gli addetti in sala VAR durante episodi chiave, come la concessione di rigori contestati.
- Daniele Paterna (Assistente VAR): Indagato per falsa testimonianza. La sua posizione è legata alle dichiarazioni fornite agli inquirenti in merito alla gestione di alcuni episodi in sala VAR, in particolare per il match Udinese-Parma.
- Luigi Nasca (Ufficiale VAR): Indagato per frode sportiva. Sotto la lente degli inquirenti ci sono le sue prestazioni al VAR in partite come Inter-Verona del 6 gennaio 2024 e Salernitana-Modena.
- Rodolfo Di Vuolo (AVAR): Indagato per frode sportiva in concorso per il ruolo ricoperto durante la discussa sfida Inter-Verona.
Le partite coinvolte
La partita, insieme ad altre, sarebbe parte di un'inchiesta risalente a più di un anno fa, seppure non è ancora chiaro chi e cosa l'abbiano fatta scattare. Comunque non ci sarebbero nel fascicolo partite di questo campionato.
Dino Tommasi designatore ad interim
Intanto si è saputo il nome di chi designerà gli arbitri di A e B da qui a fine stagione: sarà l'ex arbitro veneto Dino Tommasi, già membro della Commissione di Rocchi. Lo ha deciso il Comitato Nazionale dell'AIA, a sua volta privo del vertice e guidato dal vicepresidente Massini: il presidente Antonio Zappi infatti è stato inibito per 13 mesi per le presunte pressioni sugli ex designatori di C e D affinché si dimettessero passando a vice delle rispettive commissioni tecniche superiori.
Oggi sentenza su Zappi
Nelle prossime ore il Collegio di garanzia del Coni si pronuncerà definitivamente per la conferma della squalifica, che sancirebbe la decadenza di Antonio Zappi da ogni carica federale, o il rinvio a nuovo processo. Nel primo caso, oltre a difendersi dall'ipotesi del suo stresso commissariamento, la Figc del dimissionario Gravina potrebbe a sua volta valutare l'indifferibilità di un commissariamento dell'Aia.