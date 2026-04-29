Il presidente dimissionario della Figc ha rilasciato un'intervista a "Otto e mezzo" su La7 in cui ha ribadito la sua contrarietà al commissariamento Figc e la volontà di non sostenere nessuno dei candidati in campo (Abete e Malagò). Sull'inchiesta arbitri parole nette: "Perché siamo garantisti solo a corrente alternata? Dietro quel ruolo di designatore c'è un uomo, una vita, una famiglia. Dovremmo essere garantisti, stiamo buttando fango senza sapere nulla" INCHIESTA ARBITRI, LE NEWS DI OGGI

Il presidente dimissionario della Figc Gabriele Gravina ha affrontato, in una lunga intervista a "Otto e mezzo" su La7, tutti i temi che stanno scuotendo il mondo nel calcio nelle ultime settimane. A partire da quello, caldissimo, dell'inchiesta sul mondo arbitrale che ha portato all'autosospensione del designatore Rocchi: "Sul caso arbitri, perché siamo garantisti solo a corrente alternata? Dietro quel ruolo di designatore c'è un uomo, una vita, una famiglia. Dovremmo essere garantisti, stiamo buttando fango senza sapere nulla". Gravina ribadisce poi la sua contrarietà al commissariamento della Figc: "Assolutamente no al commissariamento. E' contrario all'autonomia dello sport, agli statuti, alla Uefa e alla Fifa. Ho sentito parlare di commissariamento per modifiche che potrebbero fare autonomamente. Il rapporto tra sport e politica è più stretto di quanto si possa immaginare. Lo sport è economia, identità, cultura. Capisco che il politico abbia interesse a rivolgersi a una platea così ampia, ma c'è bisogno dell' autonomia. Se si tenta di invadere il campo altrui si attua il principio della rottura e della rottura istituzionale. Vi sembra normale che partecipi alla commissione cultura un soggetto che è presidente della Lazio che è stato vent'anni nel consiglio federale e parla di disastro, che solo due anni è andato via perché è stato sconfitto? Sento parlare di modifica della legge 91/1981 che è stata abrogata e di "vincolo sportivo", che questo governo ha tolto. C'è qualcosa che non torna. Chiediamo rispetto per il calcio". Inevitabile anche una domanda sulla corsa alla presidenza della Figc sui cui però Gravina si tira fuori: "Malagò e Abete sono due ottimi dirigenti, ma ho preso l'impegno solenne di non tirare la volata a nessuno".

"Non sono stato costretto a dimettermi. Non ho fallito" "Non sono stato costretto a dimettermi, nella maniera più assoluta". Così il presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, a Otto e mezzo su La7. "E' stata una mia scelta personale -aggiunge Gravina-. Avevo assunto un impegno verso tutti i tifosi italiani di andare ai Mondiali e purtroppo non ho mantenuto fede a questo impegno. E' stato giusto dimettersi. Non sono propenso a subire pressioni, ragiono con la mia testa e la mia lucidità. E' stato un atto di responsabilità verso la federazione, erano in atto isterie istituzionali di ogni genere, era bene non sovraesporre la Figc. Non ritengo di aver fallito. Se legato a piccoli episodi, certo, ho fallito, ma se vogliamo parlare dell'attività in tutte le sue forme e nei progetti realizzati, la nostra federazione è tra le più apprezzate in Europa".