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Caso Rocchi, prosegue l'inchiesta: le prossime tappe e le ultime news

caso arbitri

Proseguono le attività di indagine della Procura di Milano sul caso di presunta frode sportiva che coinvolge, tra gli indagati, Rocchi e Gervasoni. Le ultime notizie e i prossimi passi dell'inchiesta

Dalle ultime dalla Procura di Milano si apprende che anche gli indagati Nasca e Di Vuolo, addetti Var e Avar di Inter-Verona del 6 gennaio 2024 sono già stati sentiti, oltre a Gervasoni. Mentre Rocchi come sappiamo non si è presentato, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti nei prossimi giorni potrebbero sentire i referee manager di alcuni club e soprattutto l’addetto agli arbitri dell’Inter, il cui nome sarebbe emerso il 2 aprile – momento chiave per l’accusa, perché è in quel frangente, che sarebbero state “combinate” e schermate le designazioni di arbitri graditi o meno all’Inter. L’arbitro non gradito, secondo gli inquirenti, è Doveri cui si farebbe riferimento anche nella frase… “loro non lo possono più vedere”, che sarebbe emersa in una telefonata successiva tra Rocchi e Gervasoni. Si apprende anche che risale alla scorsa estate la respinta di proroga intercettazioni da parte del Gip, non essendo fino a quel momento stati riscontrati elementi tali da rendere utile proseguire quell’attività.

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