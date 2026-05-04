Dalle ultime dalla Procura di Milano si apprende che anche gli indagati Nasca e Di Vuolo, addetti Var e Avar di Inter-Verona del 6 gennaio 2024 sono già stati sentiti, oltre a Gervasoni. Mentre Rocchi come sappiamo non si è presentato, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti nei prossimi giorni potrebbero sentire i referee manager di alcuni club e soprattutto l’addetto agli arbitri dell’Inter, il cui nome sarebbe emerso il 2 aprile – momento chiave per l’accusa, perché è in quel frangente, che sarebbero state “combinate” e schermate le designazioni di arbitri graditi o meno all’Inter. L’arbitro non gradito, secondo gli inquirenti, è Doveri cui si farebbe riferimento anche nella frase… “loro non lo possono più vedere”, che sarebbe emersa in una telefonata successiva tra Rocchi e Gervasoni. Si apprende anche che risale alla scorsa estate la respinta di proroga intercettazioni da parte del Gip, non essendo fino a quel momento stati riscontrati elementi tali da rendere utile proseguire quell’attività.