Marcus Thuram ha celebrato il 21° scudetto dell'Inter replicando uno degli scatti indelebili della storia NBA: Kobe Bryant nel 2001, sotto la doccia con il Larry O'Brien Trophy dopo la vittoria dei Lakers sui Philadelphia 76ers. Un omaggio, a sei anni dalla tragica scomparsa della leggenda, che ha già fatto il giro dei social. "Il tricolore è tornato a casa", ha aggiunto l'attaccante nerazzurro sui social

Per celebrare lo scudetto, il secondo in nerazzurro, Marcus Thuram ha scelto un riferimento che va oltre il calcio. L'attaccante francese ha replicato uno degli scatti più intimi e iconici della storia NBA: Kobe Bryant nel 2001, sotto la doccia con il Larry O'Brien Trophy, sommerso dalle emozioni dopo la vittoria contro i Philadelphia 76ers. Kobe Bryant era anche un tifoso di calcio (e del Milan) e ha sempre avuto un grande legame con l'Italia. L'omaggio, a sei anni dalla tragica scomparsa, collega la vittoria nerazzurra a una mentalità, la Mamba Mentality, che Thuram e compagni hanno incarnato lungo tutta la stagione. "Il tricolore è tornato a casa, non ci lasciare mai più", ha scritto l'attaccante nerazzurro sul proprio profilo Instagram.