La partita Cremonese-Lazio valida per la 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 4 maggio alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cremonese e Lazio

La Cremonese ha vinto solo una delle ultime otto partite (2N, 5P) giocate contro la Lazio in Serie A: 2-1 il 24 marzo 1996, con una doppietta di Andrea Tentoni - dopo il vantaggio iniziale di Paolo Negro - Simoni in panchina. Dopo sei trasferte consecutive senza successi contro la Cremonese in Serie A (2N, 4P), la Lazio ha vinto l'ultima gara esterna giocata allo Zini nel massimo torneo, il 18 settembre 2022: 4-0, grazie a una doppietta di Ciro Immobile, seguita dai gol di Sergej Milinkovic-Savic e Pedro. La Cremonese ha vinto solo una delle ultime 20 partite di Serie A - quella per 2-0 sul campo del Parma lo scorso marzo - perdendo nel parziale ben 14 match a fronte di cinque pareggi; nel periodo (dalla 15ª giornata), quella grigiorossa è la squadra che non ha trovato il gol per più sfide nel torneo (14) e una delle due ad avere raccolto meno punti in classifica (otto, come il Pisa). La Cremonese è una delle due squadre, assieme all'Hellas Verona, a non avere ancora vinto alcun match casalingo in Serie A nel 2026: tre pareggi e quattro sconfitte; inoltre, i grigiorossi hanno segnato solo quattro gol nei match giocati allo Zini in quest'anno solare: record negativo, sempre condiviso con la formazione veneta. La Lazio ha vinto quattro delle ultime sette partite (2N, 1P) di campionato - tante quante nelle precedenti 17 (7N, 6P) - nel periodo (dalla 28ª giornata), sono ben 14 i punti raccolti dai biancocelesti in Serie A. La Lazio è sia una delle due squadre che non hanno trovato il gol per più trasferte in questa Serie A (10, al pari della Cremonese), sia una delle due ad avere collezionato più clean sheet nelle gare esterne del torneo in corso: nove, come l'Inter, compreso l'ultimo guadagnato sul campo del Napoli. Cremonese e Lazio sono due delle sei squadre (con Atalanta, Juventus, Milan e Sassuolo) a non avere mai perso quando hanno segnato il primo gol del match in questo campionato (6V, 3N per i grigiorossi e 12V, 5N per i biancocelesti) e due delle cinque (con Fiorentina, Lecce e Pisa) a non avere mai vinto una volta che hanno subito la prima rete della partita (1N, 18P lo score dei lombardi e 3N, 10P quello dei capitolini).