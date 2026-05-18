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Festa scudetto Inter, le foto più belle della sfilata in pullman a Milano

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La lunga notte di festa a Milano, dove i giocatori dell’Inter hanno celebrato il “double” – scudetto e Coppa Italia – sfilando con un pullman scoperto per le vie della città. Partenza da San Siro, al termine della partita contro il Verona, arrivo in Duomo dopo cinque ore di viaggio a passo d’uomo in mezzo a una folla oceanica di tifosi scesi in strada per festeggiare

LO SPECIALE SCUDETTO - LE FOTO DELLA PREMIAZIONE - L'ARRIVO IN DUOMO. VIDEO

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(From L) Paris Saint-Germain's Brazilian defender #05 Marquinhos, Paris Saint-Germain's Spanish midfielder #08 Fabian Ruiz and Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele celebrate after Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele scored the team's opening goal during the UEFA Champions League second-leg, semi-final football match between FC Bayern Munich and Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany on May 6, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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