Festa scudetto Inter, le foto più belle della sfilata in pullman a Milano
La lunga notte di festa a Milano, dove i giocatori dell’Inter hanno celebrato il “double” – scudetto e Coppa Italia – sfilando con un pullman scoperto per le vie della città. Partenza da San Siro, al termine della partita contro il Verona, arrivo in Duomo dopo cinque ore di viaggio a passo d’uomo in mezzo a una folla oceanica di tifosi scesi in strada per festeggiare
LO SPECIALE SCUDETTO - LE FOTO DELLA PREMIAZIONE - L'ARRIVO IN DUOMO. VIDEO