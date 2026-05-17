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Inter, la festa scudetto in campo e le foto della premiazione

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Inter premiata a San Siro dopo Inter-Verona. Ecco le foto delle celebrazioni a San Siro , per la conquista del 21° scudetto. Poi la festa proseguirà per le strade di Milano, con il pullman scoperto dei giocatori che dallo stadio raggiungerà in serata piazza del Duomo

LA FESTA IN STREAMING - LO SPECIALE SCUDETTO - INTER-VERONA 1-1

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(From L) Paris Saint-Germain's Brazilian defender #05 Marquinhos, Paris Saint-Germain's Spanish midfielder #08 Fabian Ruiz and Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele celebrate after Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele scored the team's opening goal during the UEFA Champions League second-leg, semi-final football match between FC Bayern Munich and Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany on May 6, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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