Inter, la festa scudetto in campo e le foto della premiazione
Inter premiata a San Siro dopo Inter-Verona. Ecco le foto delle celebrazioni a San Siro , per la conquista del 21° scudetto. Poi la festa proseguirà per le strade di Milano, con il pullman scoperto dei giocatori che dallo stadio raggiungerà in serata piazza del Duomo
LA FESTA IN STREAMING - LO SPECIALE SCUDETTO - INTER-VERONA 1-1
- Le coreografie dei tifosi a San Siro prima di Inter-Verona
- Omaggio a Evaristo Beccalossi sul maxi schermo dello stadio